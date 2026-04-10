Un grave incidente stradale si è verificato lungo la A18 nei pressi di San Gregorio, dove un motociclista è rimasto coinvolto in uno scontro le cui dinamiche sono ancora in fase di accertamento.

Le condizioni dell’uomo sarebbero estremamente critiche e si teme per la sua vita. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi sanitari e le forze dell’ordine per i rilievi e la gestione della viabilità, mentre il traffico ha subito forti rallentamenti per consentire le operazioni di emergenza e messa in sicurezza dell’area. Le cause dell’incidente non sono ancora chiare.

La situazione è in aggiornamento…