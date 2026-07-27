Prosegue l’azione di contrasto all’occupazione abusiva del suolo pubblico e di ripristino della legalità nelle aree del centro storico cittadino.

A seguito di un intervento della Polizia Locale di Catania, diretta dal comandante Diego Peruga, con il coordinamento operativo del Commissario all’Annona Filippo Sicali e il supporto di un nucleo di agenti della Polizia di Stato, sono stati rimossi due banconi abusivi storicamente utilizzati per la rivendita del ghiaccio da via Dusmet, nei pressi di Porta Uzeda. Le strutture occupavano illegittimamente lo spazio pubblico, in quanto sprovviste delle necessarie autorizzazioni, a danno del decoro urbano e del corretto utilizzo dell’area.

L’operazione ha consentito di liberare uno spazio strategico situato all’ingresso del mercato storico della Pescheria, che finalmente si riappropria dei propri spazi, restituendone la piena fruibilità e riaffermando il rispetto delle norme vigenti nella lotta all’abusivismo.

L’attività di contrasto all’occupazione di suolo pubblico si inserisce nel più ampio programma di controllo del territorio, con particolare attenzione alle zone di forte attrazione commerciale e turistica, e ha l’obiettivo di ripristinare la legalità, il decoro urbano e il rispetto degli spazi comuni.