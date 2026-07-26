La stagione delle grandi partenze entra ufficialmente nel vivo: l’ultima domenica di luglio segna la prima vera giornata di esodo estivo, trasformando le principali arterie autostradali della Sicilia in un lungo serpente di auto dirette verso le località balneari dell’isola.
Sin dalle prime ore della mattinata si registrano pesanti rallentamenti, blocchi alla circolazione e lunghe attese ai caselli, con migliaia di automobilisti e turisti bloccati sotto le alte temperature di stagione.
Le tratte più critiche: bollino rosso su San Gregorio, Taormina e Siracusano
Le criticità maggiori si concentrano lungo l’autostrada A18 Catania-Messina e sui raccordi della tangenziale catanese, con i nodi principali completamente intasati dal flusso di veicoli:
- Nodo Catania Nord e San Gregorio: Traffico completamente paralizzato lungo la Tangenziale di Catania in direzione nord, con estese code in ingresso al casello autostradale di San Gregorio per accedere alla A18;
- Direzione Messina e svincolo di Taormina: Incolonnate e marcia a passo d’uomo lungo tutta la Catania-Messina verso nord, con i disagi maggiori registrati nei pressi dello svincolo di Taormina, preso d’assalto dai bagnanti;
- Tratto Siracusa-Gela (Cassibile-Avola): Situazione critica anche nel versante sud-orientale: si segnalano importanti blocchi alla viabilità e lunghe file lungo la A18 tra gli svincoli di Cassibile e Avola in direzione Gela.
Con l’aumento costante delle temperature e i tempi di percorrenza triplicati rispetto alla norma, si raccomanda agli automobilisti di prestare la massima prudenza, assicurarsi di viaggiare con scorte d’acqua a bordo e verificare la viabilità in tempo reale prima di mettersi in marcia verso le spiagge.