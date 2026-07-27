Vede la Polizia e lancia la cocaina: fermato alla Playa

La Polizia di Stato ha fermato un 52enne di Bronte che è stato notato mentre guidava in evidente stato di ebbrezza alcolica lungo viale Kennedy, una zona particolarmente affollata durante il periodo estivo da cittadini e turisti che frequentano gli stabilimenti balneari, i locali di intrattenimento musicale e le attività di ristorazione.

L’uomo, alla guida di un SUV, è stato intercettato da una pattuglia della Squadra Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania, impegnata in un servizio di controllo serale disposto per garantire la sicurezza dei frequentatori della Playa e prevenire fenomeni di illegalità diffusa. Alla vista degli agenti, il 52enne ha effettuato una sterzata improvvisa, dirigendosi verso il parcheggio della spiaggia libera numero 3. I poliziotti lo hanno raggiunto e hanno notato che, dal finestrino dell’auto, aveva lanciato un involucro che, una volta recuperato, è risultato contenere una dose di cocaina.

Alcoltest oltre i limiti: scatta la denuncia e il sequestro della droga

Bloccato per ulteriori accertamenti, l’uomo è stato sottoposto agli esami di rito, dai quali è emerso un evidente stato di ebbrezza. L’alcoltest ha infatti registrato, al primo controllo, una concentrazione di 2 grammi per litro e, al secondo, un valore di 1,98 grammi per litro, entrambi ampiamente superiori ai limiti consentiti dalla legge. Per questo motivo il 52enne è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, ferma restando la presunzione d’innocenza dell’indagato, valida fino a un’eventuale condanna definitiva.

Contestualmente, è stato segnalato alla Prefettura per uso personale di sostanza stupefacente e la dose di cocaina trovata in suo possesso è stata sequestrata. Considerato lo stato di ubriachezza, il SUV è stato affidato a una ditta specializzata nel soccorso stradale.