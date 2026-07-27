Premiare gli studenti più brillanti e contrastare la fuga dei giovani talenti dall’Italia. Sono questi gli obiettivi della proposta di legge che introduce il cosiddetto Reddito di Merito nazionale, un contributo mensile fino a 1.000 euro destinato agli universitari con i migliori risultati accademici. Il progetto, presentato da Forza Italia, punta a trasformare il merito in un sostegno economico concreto, aiutando gli studenti a sostenere le spese universitarie e incentivandoli a proseguire il proprio percorso di formazione nel nostro Paese. Tuttavia, il provvedimento divide già politica e mondo universitario tra chi lo considera un investimento sul capitale umano e chi teme possa ampliare le disuguaglianze sociali.

Come funziona il Reddito di Merito e quanto spetta

La proposta di legge prevede un assegno mensile modulato in base alla media ponderata degli esami universitari. Gli studenti con una media compresa tra 27 e 28 potrebbero ricevere 500 euro al mese, cifra che salirebbe a 750 euro per chi raggiunge una media tra 28 e 29. L’importo massimo, pari a 1.000 euro mensili, sarebbe invece riservato agli universitari con una media superiore a 29.

L’obiettivo è riconoscere concretamente l’impegno di chi ottiene risultati eccellenti, offrendo un aiuto economico che possa contribuire alle spese di affitto, trasporti, libri e vita quotidiana, particolarmente gravose per gli studenti fuori sede. Un elemento particolarmente rilevante è la possibilità di cumulare il Reddito di Merito con altre borse di studio già percepite, consentendo agli studenti di beneficiare contemporaneamente di più forme di sostegno economico senza dover rinunciare a quelle già ottenute.

I requisiti per ottenere il contributo

L’accesso al beneficio sarebbe riservato agli studenti che soddisfano precisi requisiti.

Per le matricole non basterebbe iscriversi all’università:

sarebbe necessario aver conseguito un diploma con un voto minimo di 95/100,

rientrare nel primo 10% della graduatoria nazionale del test TOLC.

Per gli studenti che intendono iscriversi a una laurea magistrale, invece, sarebbe richiesto:

un voto di laurea pari ad almeno 108 su 110,

la residenza stabile e legale in Italia da almeno un anno,

l’iscrizione a un corso di laurea triennale, magistrale o a ciclo unico.

Il mantenimento dell’assegno sarebbe inoltre subordinato alla continuità del rendimento accademico e alla partecipazione a specifici percorsi formativi previsti dal provvedimento, evitando così che il beneficio venga riconosciuto una sola volta senza verificare l’impegno negli anni successivi.

Le risorse previste e gli obiettivi della proposta

La gestione del nuovo strumento sarebbe affidata al Ministero dell’Università e della Ricerca, attraverso un Fondo dedicato con una dotazione iniziale di 300 milioni di euro a partire dal 2026. Le modalità operative, i criteri di erogazione e gli eventuali controlli saranno definiti successivamente con un decreto ministeriale.

La proposta nasce con l’intenzione di valorizzare il merito e ridurre la cosiddetta fuga dei cervelli, offrendo ai giovani più preparati un incentivo economico per continuare a studiare e costruire il proprio futuro in Italia. L’iniziativa prende spunto anche da alcune esperienze già avviate a livello regionale, dove contributi analoghi hanno cercato di premiare gli studenti con le migliori performance accademiche, rappresentando un possibile modello per un’estensione su scala nazionale.

Le critiche: il rischio di aumentare le disuguaglianze

Accanto agli apprezzamenti, il Reddito di Merito ha già suscitato numerose perplessità. Diverse associazioni studentesche e osservatori del mondo universitario sottolineano che un sostegno economico basato esclusivamente sui voti potrebbe favorire chi proviene da contesti familiari più agiati, dove le condizioni economiche consentono di dedicare più tempo allo studio.

Molti studenti, infatti, devono conciliare università e lavoro oppure affrontare costi sempre più elevati per affitti, trasporti e materiale didattico. In Italia, inoltre, la percentuale di laureati resta tra le più basse dei Paesi OCSE e il percorso universitario continua a essere fortemente influenzato dal livello di istruzione della famiglia di origine. Per questo motivo, secondo i critici, accanto agli incentivi al merito sarebbe necessario rafforzare anche gli strumenti di sostegno al diritto allo studio, così da garantire pari opportunità a tutti gli studenti, indipendentemente dalla situazione economica di partenza.