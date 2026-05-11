La Sicilia prova a cambiare narrazione: da terra di partenza a terra in cui scegliere di restare, tornare e costruire. È questa la visione alla base del “Manifesto per la Restanza”, promosso da Anci Sicilia, che punta a trasformare il fenomeno migratorio giovanile in una strategia condivisa tra istituzioni, università e società civile.

Il Manifesto per la Restanza e la nascita di un coordinamento stabile

Il “Manifesto per la Restanza – Alleanza per i giovani e per il futuro della Sicilia” nasce con l’obiettivo di affrontare in maniera strutturale uno dei problemi più urgenti dell’Isola: la progressiva perdita di giovani che ogni anno lasciano la Sicilia per studiare, lavorare o costruire altrove il proprio futuro. Il progetto, promosso da Anci Sicilia, non si limita a una dichiarazione di intenti, ma punta alla creazione di un coordinamento permanente tra Comuni, istituzioni, università, sindacati, ordini professionali e terzo settore, con l’intento di costruire una rete stabile di confronto e azione.

Il primo incontro operativo, ospitato nella sede di Anci Sicilia a Palermo e aperto anche in videoconferenza, ha segnato l’avvio concreto del percorso, registrando una partecipazione ampia e trasversale che conferma la necessità di una risposta condivisa a un fenomeno che incide profondamente sul tessuto economico, sociale e culturale della regione.

Il ruolo centrale di università, sindacati e mondo associativo

Uno degli elementi più significativi emersi dal percorso è il coinvolgimento del sistema universitario e delle principali realtà sociali ed economiche siciliane. Tra le adesioni di rilievo figura quella dell’Università di Catania, che attraverso il proprio rappresentante ha confermato il ruolo strategico dell’ateneo nella costruzione di nuove opportunità per i giovani, soprattutto sul piano della formazione, della ricerca e dell’innovazione.

Accanto a Unict hanno aderito anche l’Università di Palermo, le principali sigle sindacali regionali, associazioni di categoria, realtà del terzo settore e organizzazioni civiche, a testimonianza di un’ampia convergenza attorno al tema della “restanza”. Il coinvolgimento di questi attori è fondamentale perché consente di mettere in rete competenze diverse e di costruire un dialogo tra mondo della formazione, del lavoro e delle politiche pubbliche, con l’obiettivo di trasformare le analisi sul fenomeno migratorio giovanile in strumenti operativi concreti.

Le priorità del Manifesto: lavoro, servizi e diritto a restare

Il documento individua alcune direttrici strategiche su cui costruire il futuro delle politiche giovanili in Sicilia. Tra queste emergono il sostegno all’occupazione giovanile e all’imprenditorialità, la valorizzazione dei talenti formati sul territorio e il rientro dei giovani che hanno maturato esperienze fuori dall’Isola. Un ruolo centrale è attribuito ai Comuni, considerati il primo presidio istituzionale in grado di intercettare i bisogni delle nuove generazioni attraverso strumenti come Informagiovani, consulte giovanili e percorsi di orientamento. L’obiettivo è anche quello di costruire un’agenda condivisa da presentare a livello regionale, nazionale ed europeo, capace di incidere su temi cruciali come lavoro, formazione, servizi, abitare e qualità della vita, trasformando la “restanza” in una reale opportunità e non in una semplice aspirazione.

Restanza come scelta consapevole di futuro

Il senso complessivo del percorso avviato da Anci Sicilia è quello di ridefinire il concetto stesso di “restanza”, che non viene più interpretato come una rinuncia o una mancanza di alternative, ma come una scelta attiva, consapevole e sostenuta da politiche pubbliche efficaci. Restare in Sicilia, in questa prospettiva, significa poter contare su un sistema di opportunità reali, su servizi adeguati e su un contesto in grado di valorizzare competenze e aspirazioni.

L’alleanza tra istituzioni, università e società civile si propone quindi come un laboratorio permanente di idee e progettualità, con l’ambizione di trasformare una delle principali fragilità dell’Isola in una leva di sviluppo, restituendo ai giovani la possibilità concreta di immaginare e costruire il proprio futuro senza dover necessariamente partire.