Prende ufficialmente il via il percorso del Semestre aperto per l’accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria. Il Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha firmato il decreto per l’anno accademico 2026/2027, confermando l’impianto dell’accesso libero condizionato al superamento di tre esami specifici (Fisica, Chimica e Propedeutica Biochimica, e Biologia) per ottenere l’immatricolazione definitiva.

Gli studenti interessati potranno presentare la domanda di partecipazione fino al 3 agosto attraverso il portale universitaly.it, mentre il termine ultimo per il pagamento del contributo di iscrizione è fissato per il 6 agosto.

Le novità sulle preferenze e il calendario delle lezioni

Il nuovo decreto introduce importanti modifiche strutturali, nate anche dal confronto con le associazioni studentesche. In fase di iscrizione, i candidati avranno l’obbligo di:

Indicare almeno 10 sedi per la successiva immatricolazione;

Selezionare un corso affine (e almeno 5 sedi dello stesso) su cui concorrere in caso di mancata collocazione utile nella graduatoria di merito (obbligo non previsto per chi è già iscritto a un corso affine).

Per quanto riguarda la didattica, le lezioni inizieranno il 1° settembre e si concluderanno entro dieci giorni prima del primo appello. Rispetto alla precedente edizione, il periodo di docenza è stato allungato e le sessioni d’esame sono state posticipate. Il primo appello si terrà il 10 dicembre (con esiti il 23 dicembre), mentre il secondo appello è fissato per l’11 gennaio (con risultati il 20 gennaio).

Come cambiano le prove: più tempo e bonus per il voto più alto

La struttura dei test d’esame prevede 31 domande complessive (10 a completamento e 21 a risposta multipla), con una valutazione massima che può raggiungere i 30 e lode. I criteri di attribuzione del punteggio rimangono rigidi: 1 punto per ogni risposta esatta, 0 punti per quelle lasciate in bianco e una penalizzazione di 0,1 punti per ogni errore.

I candidati avranno però a disposizione più tempo e maggiori tutele:

50 minuti totali per lo svolgimento della prova (5 minuti in più rispetto allo scorso anno);

30 minuti di pausa tra una prova e l’altra (il doppio rispetto ai 15 minuti del precedente anno);

Criterio del miglior voto: per la formulazione della graduatoria nazionale verrà considerato in automatico il punteggio più alto conseguito tra i due appelli nella stessa materia (purché superiore a 18/30).

Struttura della graduatoria e strumenti di preparazione

La graduatoria nazionale rimarrà divisa in tre distinte sezioni di merito in base agli esami superati: la prima per chi supera tutti e 3 gli esami, la seconda per chi ottiene la sufficienza in almeno due prove e la terza per chi ne supera una sola. Resta confermata la possibilità, per chi si colloca in posizione utile pur avendo uno o due debiti formativi, di recuperare i crediti mancanti nella sede assegnata in tempo per l’immatricolazione al secondo semestre.

Per supportare lo studio, è già attiva la piattaforma gratuita ufficiale www.semestreaperto-medodovet.it, realizzata dal consorzio CISIA in collaborazione con la CRUI e il Ministero. Il portale offre simulazioni, moduli formativi ed esercitazioni mirate per affiancare gli studenti nella preparazione dei test.