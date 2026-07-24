Arriva il via libera dal Ministero dell’Università e della Ricerca per le immatricolazioni ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico direttamente finalizzati alla formazione di Architetto. La Ministra Anna Maria Bernini ha firmato il relativo decreto ministeriale, fissando a 7.320 i posti complessivi previsti per il prossimo anno accademico 2026/2027.

La cifra segna un incremento di quasi 200 posti in più rispetto al precedente anno accademico (quando le disponibilità totali si erano attestate a quota 7.146), confermando un trend di progressivo ampliamento dell’offerta formativa per gli aspiranti architetti negli atenei italiani.

La suddivisione dei posti e la prova di ammissione

Il contingente complessivo dei 7.320 posti definiti dal MUR comprende sia la quota destinata ai candidati dei Paesi UE e non UE residenti in Italia, sia la quota riservata agli studenti non comunitari residenti all’estero.

Le modalità di svolgimento e la struttura della prova di ammissione nazionale per accedere ai corsi ad accesso programmato seguiranno le prescrizioni già stabilite dai decreti attuativi. I singoli bandi di concorso, contenenti le date specifiche dei test, i dettagli sulle graduatorie e il numero prescelto di posti assegnati a ciascuna sede universitaria, verranno pubblicati a breve sui portali istituzionali delle rispettive università.