L’aumento dei prezzi di benzina e gasolio ha riportato al centro del dibattito il tema delle accise sui carburanti. A poche settimane dalla decisione di interrompere gli sconti introdotti nei mesi precedenti, il Governo sta valutando un nuovo intervento per alleggerire il peso dei rincari su famiglie e imprese. La misura nasce dall’impennata delle quotazioni del petrolio, alimentata dalle tensioni internazionali e dall’instabilità geopolitica in Medio Oriente. Tuttavia, se da un lato il taglio delle accise garantirebbe un beneficio immediato ai consumatori, dall’altro continua a dividere economisti ed esperti, che ne mettono in evidenza i limiti e le possibili conseguenze sul mercato energetico e sui conti pubblici.

Il ritorno delle accise mobili dopo il nuovo aumento dei carburanti

Il Governo punta ad approvare un nuovo decreto entro la prossima riunione del Consiglio dei ministri, prevista per il 4 agosto, con l’obiettivo di ridurre nuovamente le accise su benzina e gasolio. Al momento non è ancora stato definito l’importo dello sconto, perché il Ministero dell’Economia sta valutando le risorse effettivamente disponibili.

L’ipotesi è quella di riattivare il meccanismo delle cosiddette “accise mobili”, che consente di utilizzare il maggiore gettito IVA incassato dallo Stato quando i carburanti aumentano di prezzo per finanziare una riduzione temporanea delle imposte. Si tratta di uno strumento che, almeno nell’immediato, può contribuire a contenere il costo del pieno e ad attenuare gli effetti dell’inflazione, soprattutto per chi utilizza quotidianamente l’automobile per motivi di lavoro o di necessità.

Perché benzina e gasolio sono tornati a costare così tanto

Alla base del nuovo incremento dei prezzi c’è soprattutto la crescita delle quotazioni internazionali del petrolio. Dopo una fase di relativa stabilità che aveva convinto il Governo a interrompere gli sconti, l’escalation delle tensioni in Medio Oriente ha riportato forte incertezza sui mercati energetici.

La ripresa degli scontri e le difficoltà legate al traffico nello stretto di Hormuz hanno fatto impennare il prezzo del Brent, tornato oltre i 100 dollari al barile. L’effetto si è riflesso rapidamente sui distributori italiani, dove il gasolio ha raggiunto una media di circa 2,18 euro al litro, mentre la benzina sfiora nuovamente i 2 euro. Livelli molto vicini ai massimi registrati nei mesi precedenti e decisamente superiori ai valori osservati quando gli sconti erano ancora in vigore.

Quanto è costato finora il taglio delle accise

Dall’introduzione della misura il Governo è intervenuto complessivamente sette volte, destinando circa due miliardi di euro per ridurre il prezzo dei carburanti. Lo sconto iniziale, pari a 25 centesimi al litro tra accise e IVA, è stato progressivamente ridotto fino ad arrivare agli ultimi 5 centesimi prima della sua sospensione.

La scelta di interrompere gli aiuti era stata motivata dal calo delle quotazioni del petrolio registrato all’inizio dell’estate, che sembrava destinato a consolidarsi grazie a un temporaneo allentamento delle tensioni internazionali. Il nuovo scenario geopolitico ha però modificato rapidamente il quadro, costringendo l’esecutivo a riconsiderare un intervento che solo poche settimane fa appariva superato.

I vantaggi per gli automobilisti e i dubbi degli esperti

Ridurre le accise rappresenta certamente un sollievo per milioni di automobilisti, perché consente di abbassare il costo del pieno e di limitare almeno in parte l’impatto dell’aumento dei carburanti sul bilancio familiare. Tuttavia numerosi economisti sottolineano come questa misura abbia anche effetti collaterali significativi. Mantenere artificialmente bassi i prezzi può infatti incentivare i consumi proprio nei momenti in cui il petrolio è scarso e i mercati sono più instabili, aumentando la domanda anziché contenerla.

Inoltre il ricorso frequente agli sconti comporta un costo rilevante per le finanze pubbliche e rischia di trasformarsi in un intervento temporaneo incapace di affrontare le cause strutturali dell’aumento dei prezzi. Per questo motivo il confronto politico resta aperto tra chi considera il taglio delle accise uno strumento indispensabile per sostenere cittadini e imprese e chi ritiene più efficace puntare su misure energetiche di lungo periodo, capaci di ridurre la dipendenza dal petrolio e di rendere il sistema più resiliente alle crisi internazionali.