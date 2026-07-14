Novità in vista per gli studenti dell’Università di Catania. Con l’arrivo della stagione estiva, l’Area della Didattica dell’Ateneo rimodula i propri servizi di sportello.

A partire da lunedì 13 luglio e fino al 31 agosto 2026, entrerà infatti in vigore il nuovo orario estivo di ricevimento al pubblico per tutti gli uffici del settore.

I nuovi orari e gli uffici interessati

Durante questo periodo, gli sportelli saranno aperti esclusivamente la mattina, con una giornata di chiusura infrasettimanale. Nello specifico, l’orario di ricevimento sarà attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:30 alle ore 12:45, mentre nella giornata di mercoledì gli uffici rimarranno chiusi.

Le nuove disposizioni orarie si applicano ai seguenti servizi e uffici dell’Ateneo:

La chiusura estiva dell’Ateneo

Oltre alla rimodulazione degli orari quotidiani, gli studenti e gli utenti dovranno tenere conto della consueta pausa estiva che interesserà l’intera macchina universitaria.

Tutte le sedi dell’Università di Catania, compresi i dipartimenti, le biblioteche e gli uffici amministrativi, saranno completamente chiuse da venerdì 14 a venerdì 21 agosto 2026. Le attività e i servizi riprenderanno regolarmente, secondo il calendario estivo, a partire da lunedì 24 agosto.