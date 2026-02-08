Catania – È stato individuato a Catania con l’auto piena di cocaina l’uomo arrestato dai poliziotti della Sezione antidroga della Squadra mobile con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Gli investigatori, infatti, dopo aver appreso la notizia del rientro nel capoluogo siciliano di un trasporto di stupefacenti lo hanno fermato e sottoposto a controllo.

Con l’aiuto degli agenti della Squadra cinofili, durante la perquisizione del veicolo, all’interno dell’intercapedine di uno degli sportelli dell’auto sono stati rinvenuti e sequestrati quattro chili di cocaina e arrestato il proprietario.