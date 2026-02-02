229.740.554 passeggeri in volo per il 2025! Questi i dati degli aeroporti italiani forniti da Assaeroporti. Un segnale forte che sottolinea la ripresa del settore e soprattutto la centralità del trasporto aereo per la crescita economica, la competitività e la connettività del Paese.

Di seguito la classifica nazione e i dati raccolti per il nostro aeroporto di Catania.

La classifica nazionale e i primi classificati

Secondo i dati raccolti, nel 2025, l’aeroporto di Roma Fiumicino ha riconquistato il primo posto nel panorama aeroportuale italiano. Fiumicino, infatti, si riconferma come il primo scalo per traffico passeggeri. Nello specifico si contano con circa 50,9 milioni di viaggiatori, con un incremento del +4,5% rispetto all’anno precedente. Risultato importante se si considera che i dati riportati rappresentano una quota significativa del 22% del traffico aereo nazionale. Al secondo posto, si conferma l’aeroporto di Milano Malpensa. Per il 2025 lo scalo aeroportuale totalizza un incremento del +8,6%, con 31.234.229 passeggeri. In terza posizione si trova l’aeroporto di Milano Bergamo! Nello specifico si parla di un traffico aereo pari a 16.932.031 passeggeri, con un lieve calo, -2,4%, rispetto all’anno precedente. Infine, in quarta e quinta posizione figurano: Napoli Capodichino (13.257.401, +4,9%) e Catania con 12.363.135, +0,2%.

Ottimi risultati anche per il traffico domestico, che ha raggiunto i 72,5 milioni di passeggeri, rappresentando il 32% del traffico complessivo. Al primo posto si riconferma Roma Fiumicino con una quota del 14%, pari a circa 10 milioni di passeggeri. In questo caso, secondo gli studi condotti, i passeggeri sono stati circa 157,2 milioni, pari al 68% del totale, con una crescita dell’8% rispetto al 2024.

La Sicilia totalizza oltre 21 mila passeggeri nel 2025

Ottimi risultati anche per i tre aeroporti siciliani! L’Aeroporto di Comiso ha mostrato una straordinaria accelerazione soprattutto nel mese di dicembre, riuscendo a raggiungere i 24.448 passeggeri e ottenendo un incremento del +104% rispetto ai 11.986 dello stesso periodo del 2024. Tra le tratte con più passeggeri figurano: Roma Fiumicino (13.680), Milano Linate (9.447) e Torino (707). Questi solo i dati del mese di dicembre. Per quanto concerne i dati annuali, l’aeroporto di Comiso attesta ben 133.669 passeggeri. Le rotte più trafficate sono state quelle di Roma FCO con ben 42.397, Milano Linate 18.251 passeggeri e Bergamo 17.217 passeggeri. Per il mercato internazionale, figurano tratte come: Parigi Orly 6.532 in un anno, Lille (6.398) e Praga (5.547) per quello internazionale. Il picco annuale di traffico è stato registrato domenica 17 agosto, con 1.388 passeggeri.

Inoltre, nel 2025, l’aeroporto internazionale “Falcone Borsellino” di Palermo ha raggiunto il miglior risultato della sua storia: 9,2 milioni di passeggeri (+3,3%) e una media di 151 viaggiatori per volo, era solamente 147 nel 2024. A trainare la straordinaria crescita il traffico internazionale, che rappresenta il 34% del totale, con 3,1 milioni di passeggeri. Tra le mete con più passeggeri figurano: Francia, Germania e Spagna. Cresce anche il traffico per la Polonia (+47%), Turchia (+31%), Svizzera (+21%) e Regno Unito (+9%). Luglio è stato il mese record con 1.012.058 passeggeri.

Catania, oltre 12 mila passeggeri in un anno

Lo scalo etneo ha chiuso il 2025 con 832.448 passeggeri, segnando una lieve flessione dello 0,48% rispetto allo stesso mese del 2024. Nello specifico il comparto nazionale ha registrato 560.668 passeggeri (-2,73%), quello internazionale è cresciuto del +4,5% con 271.780. Guardando i dati relativi all’intero anno 2025, si registrano ben 12.362.395 passeggeri complessivi, con un incremento del +0,18% rispetto al 2024. Cresce per il 2025 il mercato internazionale, che cresce del 3% con quasi 5 milioni di passeggeri, complici anche le nuove tratte dirette per New York e Casablanca. Calano invece le tratte domestica, si attesta una diminuzione del -1,62%. Guardando tra le tratte nazionali le più trafficate sono state: Roma FCO con 1,87 milioni di passeggeri, Milano MXP (1,08 milioni) e Bologna (595 mila). Per le tratte estere figurano, invece: Malta 345 mila passeggeri, Monaco (240 mila) e Londra Gatwick (233 mila). La giornata record dell’anno è stata mercoledì 30 luglio, con 46.022 passeggeri.