Wizz Air e SAC, la società di gestione degli aeroporti di Catania e Comiso, hanno annunciato oggi, nel corso di una conferenza stampa, un nuovo investimento strategico sul polo aeroportuale del Sud-Est siciliano. Si partirà con un un terzo aeromobile Airbus A321neo.

Nuovi posti di lavoro a disposizione

Questa decisione strategica sottolinea l’importanza cruciale di Catania e Comiso nel network italiano e globale della compagnia. Dal 2009, anno di avvio delle operazioni nei due aeroporti, Wizz Air ha trasportato complessivamente 9,7 milioni di passeggeri, consolidando nel tempo una presenza stabile e un forte legame con il territorio.

L’arrivo del nuovo aeromobile non rappresenta soltanto un rafforzamento operativo, ma anche un’importante opportunità di crescita economica. L’allocazione di un singolo aereo consentirà di immettere sul mercato circa 500.000 nuovi posti, generando 40 nuovi posti di lavoro diretti, che si aggiungeranno ai 110 dipendenti già presenti nella base, e oltre 350 posti di lavoro indiretti nell’indotto locale.

Nuovi collegamenti da e per Catania

Il nuovo investimento, frutto di una collaborazione sempre più solida e rinnovata tra SAC e la compagnia aerea, prevede l’avvio di una nuova rotta internazionale per Tel Aviv, con quattro frequenze settimanali. Il collegamento andrà ad arricchire il network internazionale già operativo, che comprende i voli per Varsavia Chopin, Londra Gatwick, Budapest, Praga e Vilnius, oltre alle rotte verso Danzica, Cracovia e Bucarest Otopeni e al collegamento tra Comiso e Tirana.

A queste si aggiungono nuovi voli domestici:

Catania – Milano Malpensa: incremento da 12 a 19 frequenze settimanali, dal 4 maggio 2026;

incremento da 12 a 19 frequenze settimanali, dal 4 maggio 2026; Catania – Torino: incremento da 11 a 14 frequenze settimanali, dal 4 maggio 2026

“L’arrivo del terzo aeromobile basato a Catania rappresenta un segnale forte di fiducia verso il nostro aeroporto e verso l’intero sistema aeroportuale siciliano. Questo investimento si inserisce pienamente nel percorso di crescita e internazionalizzazione dell’aeroporto di Catania con un ruolo sempre più strategico per la mobilità del Sud-Est dell’isola. Ogni nuova rotta è un’opportunità concreta per il turismo, per le imprese e per la comunità, e un tassello di un futuro in cui la Sicilia possa essere sempre più protagonista nel Mediterraneo” ha dichiarato Anna Quattrone, presidente di Sac.