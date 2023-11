Unict, disinfestate aule della Torre Biologica: non si trattava di pidocchi

Qualche giorno fa, alcuni locali dell'Università di Catania sono stati chiusi per disinfestazione: di seguito le novità.

Durante le giornate di giovedì 16 e venerdì 17 novembre, gli insetti che inizialmente si era temuto fossero pidocchi sono stati eliminati tramite una disinfestazione avvenuta nelle aule didattiche e studio della Torre Biologica e del Palazzetto Basile dell’Università di Catania.

Gli esemplari trovati all’interno delle aule sono dell’insetto Thaumastocoris peregrinus che, come annuncia sui social un’associazione universitaria, si alimentano solo di piante del genere Eucalyptus: nessun rischio, dunque, per l’uomo. Da oggi 20 novembre potranno quindi riprendere regolarmente in presenza tutte le attività didattiche.