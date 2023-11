UNICT – Online il bando per collaborazioni part time: come partecipare

Online il bando per l'assegnazione di collaborazioni all'assistenza nell'attività didattica di studenti disabili e/o con DSA iscritti all'Ateneo.

L’Università di Catania ha indetto un bando per l’assegnazione di 120 collaborazioni part time finalizzate all’assistenza nell’attività didattica di studenti disabili e/o con DSA iscritti all’Ateneo. Di seguito i dettagli su come candidarsi.

Le attività

Il servizio part time è coordinato dal Centro per l’integrazione attiva e partecipata (CInAP) e prevede un impegno della durata massima di 150 ore per lo svolgimento di attività anche relative al supporto didattico. Le attività previste sono dunque le seguenti: incontri personalizzati per favorire l’apprendimento della materia, ricerca e approfondimenti, supporto nella ripetizione, elaborazione di mappe concettuali, sbobinamento delle lezioni registrate (in modalità remota).

È previsto inoltre l’accompagnamento da e per le aule, l’affiancamento a lezione, il supporto nel prendere appunti, l’accompagnamento ai colloqui con i docenti e alle sessioni di esami; così come il disbrigo pratiche burocratiche.

I requisiti

Gli interessati alla collaborazione part time devono prima accertarsi di essere in possesso dei seguenti requisiti per poter partecipare alla selezione:

studenti regolarmente iscritti (in corso o fuori corso) per l’anno accademico 2023/24 all’Università di Catania al 2° e 3° anno di un corso di laurea, agli ultimi 3 anni di un corso di laurea magistrale a ciclo unico e al 1° e 2° anno di un corso di laurea magistrale;

(in corso o fuori corso) per l’anno accademico 2023/24 all’Università di Catania al 2° e 3° anno di un corso di laurea, agli ultimi 3 anni di un corso di laurea magistrale a ciclo unico e al 1° e 2° anno di un corso di laurea magistrale; aver superato e registrato, con media non inferiore a 22/30, almeno 1/3 dei crediti previsti dall’ordinamento del proprio corso di studio per gli anni di corso antecedenti.

Come partecipare

Per partecipare si consiglia di leggere il bando pubblicato sul sito web d’Ateneo alla sezione “Bandi e concorsi » Diritto allo studio » Studenti part-time assistenza studenti disabili”.

La domanda di partecipazione va dunque presentata accedendo al Portale Studenti con le proprie credenziali e selezionando la voce “Collaborazione part-time finalizzata all’assistenza nell’attività didattica di studenti disabili” dal menu “Carriera > Domande”.