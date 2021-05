Tornano concerti a Taormina: unica tappa in Sicilia per Fabrizio Moro

Tornano i concerti in Sicilia e al Teatro Antico di Taormina. Prevista, per quest'estate, un'unica tappa siciliana per Fabrizio Moro, che si esibirà proprio al Teatro Antico.

Tornano i concerti in Sicilia con l’arrivo della bella stagione e l’allentamento delle restrizioni a causa della pandemia. Anche Taormina si prepara alla ripartenza e arrivano già i primi annunci di concerti al Teatro Antico. Dopo l’annuncio del live di Colapesce e Dimartino, ormai famosissimi dopo l’esperienza a Sanremo 2021, arriva il turno di Fabrizio Moro.

Fabrizio Moro in concerto a Taormina

Da luglio Fabrizio Moro tornerà a esibirsi live con “Canzoni nella stanza – percorso unplugged 2021”.Durante questi concerti presenterà i brani del suo repertorio in una veste acustica e più intima e sarà accompagnato sul palco da Danilo Molinari (chitarra) e Claudio Junior Bielli (pianoforte). Moro con il suo nuovo tour sarà in Sicilia in un’unica data in programma al Teatro Antico di Taormina il 5 agosto 2021, organizzata da Giuseppe Rapisarda Management.

“Sul palco ho ricreato una stanza – racconta Fabrizio Moro – Ci sono un tappeto, due chitarre e un pianoforte… ci sono pure una bottiglia di vino e un posacenere. Vi vengo a trovare davvero stavolta e mi porto dietro questa roba, così vi faccio sentire come sono le canzoni quando nascono, senza arrangiamenti e senza troppi colori. Crude… essenziali. Si riparte. Piano ma, si riparte. Ci vediamo a casa vostra, tanto ormai è anche un po’ casa mia”.

I biglietti per i live saranno disponibili in prevendita a partire dalle ore 16.00 di venerdì 14 maggio, su www.ticketone.it.