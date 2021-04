Colapesce e Dimartino, nuovo concerto in Sicilia dopo il successo a Sanremo

Colapesce e Dimartino tornano in Sicilia: annunciato un concerto live per questo estate dopo il successo nazionale riscosso a Sanremo.

“Rimane in sottofondo, dentro ai supermercati…”: chiunque, in questo momento, leggerebbe queste parole cantando. Sin dal suo debutto a Sanremo, Musica Leggerissima, brano dei cantautori Lorenzo Urciullo, in arte Colapesce e Antonio Dimartino, ha riscosso solamente successi: quarto alla classifica finale, premio “Lucio Dalla” assegnato dalla Sala stampa Radio-TV-Web, primo disco di platino tra le 26 partecipanti in gara, tormentone senza eguali in tutte le radio italiane.

A un mese dalla sua presentazione al pubblico italiano, con la complicità della campionessa mondiale di pattinaggio Paola Fraschini sul palco, Colapesce e Dimartino annunciano una notizia tanto sperata e attesa dai fan: la data del loro primo concerto live, segno che forse l’Italia sta forse raggiungendo, finalmente, la luce in fondo al tunnel.

I due artisti suoneranno nella loro Sicilia, al Teatro Antico di Taormina, il prossimo 28 agosto 2021, alle 21.00. La felicità traspare dall’annuncio di entrambi sui social: Dimartino spiega che “erano anni che volevo annunciare questa data, che sia di buon auspicio per un’estate di concerti”, anticipando che “con me e Colapesce sul palco ci saranno un po’ di amici”.

Colapesce, invece, lascia lo spazio all’emozione, definendola “una data unica in un posto unico”: “non ho mai suonato a Taormina, è stato sempre un sogno nel cassetto. Ma la vera notizia è che finalmente si torna a suonare, l’unica cosa che ci piace fare davvero”. Come spiegato da entrambi gli artisti, infine, i biglietti sono già disponibili: li si possono trovare sulla piattaforma ticketone.