Dalle scene di The White Lotus alla realtà: il San Domenico Palace di Taormina, icona globale dell’ospitalità firmata Four Seasons, ha ufficialmente aperto le selezioni per la stagione 2026. Se hai sempre desiderato far parte dell’élite dell’hôtellerie mondiale, questo è il momento di consultare il portale carriere ufficiale.
Ma cosa significa davvero lavorare in uno degli hotel più famosi al mondo? Ecco le posizioni aperte e i segreti per superare la selezione.
Taormina chiama: le figure più ricercate
La stagione 2026 si preannuncia da record. La struttura è alla ricerca di talenti che sappiano coniugare l’accoglienza siciliana con gli standard rigorosi del brand canadese.
1. Food & Beverage d’eccellenza
Con il ristorante stellato Principe Cerami, la cucina è il cuore pulsante. Si cercano:
Chef de partie e commis: per chi vuole crescere sotto la guida di maestri internazionali.
Sommelier e barman: ruoli chiave per raccontare i sapori dell’Etna a una clientela globale.
2. Guest experience e accoglienza
Il volto dell’hotel. Le posizioni aperte riguardano:
Concierge e front desk: i”registi” del soggiorno degli ospiti.
Doorman e facchini: la prima linea della cortesia Four Seasons.
3. Wellness e housekeeping
Spa Therapist: per l’area benessere esclusiva.
Addetti ai piani: i garanti della perfezione estetica che ha reso celebre il San Domenico.
Perché è l’opportunità della vita (oltre lo stipendio)
Lavorare per Four Seasons non è solo un impiego, ma un acceleratore di carriera senza pari.
Il passaporto del lusso: una volta entrati nel sistema Four Seasons, le porte delle strutture di Dubai, Maldive o New York si aprono con molta più facilità.
Formazione “Golden Rule”: imparerai una filosofia di servizio che mette l’empatia al primo posto.
3 Consigli per “bucare” lo schermo del recruiter
Il portale Four Seasons Careers riceve migliaia di candidature. Ecco come distinguerti:
Sii autentico: four Seasons non cerca robot, ma persone con una personalità vibrante. Nel CV, evidenzia le tue passioni.
L’Inglese è il minimo: per Taormina, l’inglese deve essere eccellente. Una terza lingua (Francese o Arabo) ti darà un vantaggio immediato.
Preparati al “Behavioral Interview”: non ti chiederanno solo cosa sai fare, ma come hai reagito in situazioni difficili con un ospite.
Curiosità: Il San Domenico Palace non è solo un hotel, è un pezzo di storia della Sicilia. Lavorare qui significa camminare dove hanno soggiornato star del cinema e regnanti.