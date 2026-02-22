Dalle scene di The White Lotus alla realtà: il San Domenico Palace di Taormina, icona globale dell’ospitalità firmata Four Seasons, ha ufficialmente aperto le selezioni per la stagione 2026. Se hai sempre desiderato far parte dell’élite dell’hôtellerie mondiale, questo è il momento di consultare il portale carriere ufficiale.

Ma cosa significa davvero lavorare in uno degli hotel più famosi al mondo? Ecco le posizioni aperte e i segreti per superare la selezione.

Taormina chiama: le figure più ricercate

La stagione 2026 si preannuncia da record. La struttura è alla ricerca di talenti che sappiano coniugare l’accoglienza siciliana con gli standard rigorosi del brand canadese.

1. Food & Beverage d’eccellenza

Con il ristorante stellato Principe Cerami, la cucina è il cuore pulsante. Si cercano:

Chef de partie e commis: per chi vuole crescere sotto la guida di maestri internazionali.

Sommelier e barman: ruoli chiave per raccontare i sapori dell’Etna a una clientela globale.

2. Guest experience e accoglienza

Il volto dell’hotel. Le posizioni aperte riguardano:

Concierge e front desk: i”registi” del soggiorno degli ospiti.

Doorman e facchini: la prima linea della cortesia Four Seasons.

3. Wellness e housekeeping

Spa Therapist: per l’area benessere esclusiva.

Addetti ai piani: i garanti della perfezione estetica che ha reso celebre il San Domenico.

Perché è l’opportunità della vita (oltre lo stipendio)

Lavorare per Four Seasons non è solo un impiego, ma un acceleratore di carriera senza pari.

Il passaporto del lusso: una volta entrati nel sistema Four Seasons, le porte delle strutture di Dubai, Maldive o New York si aprono con molta più facilità.

Formazione “Golden Rule”: imparerai una filosofia di servizio che mette l’empatia al primo posto.

3 Consigli per “bucare” lo schermo del recruiter

Il portale Four Seasons Careers riceve migliaia di candidature. Ecco come distinguerti:

Sii autentico: four Seasons non cerca robot, ma persone con una personalità vibrante. Nel CV, evidenzia le tue passioni. L’Inglese è il minimo: per Taormina, l’inglese deve essere eccellente. Una terza lingua (Francese o Arabo) ti darà un vantaggio immediato. Preparati al “Behavioral Interview”: non ti chiederanno solo cosa sai fare, ma come hai reagito in situazioni difficili con un ospite.