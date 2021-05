Concerto Primo Maggio 2021: artisti, pubblico e orari

Concerto Primo Maggio, tutte le info sull'evento per la Festa dei Lavoratori: presenza o no del pubblico, scaletta, orari e dove guardarlo in diretta.

Ancora poche ore e tornerà la musica dal vivo, con il Concerto del Primo Maggio 2021. Evento musicale tra i più attesi in Italia, l’anno scorso la pandemia ne ha impedito lo svolgimento dal vivo. Quest’anno è ancora rebus. La maggior parte degli italiani, comunque, assisterà allo spettacolo da casa. Di seguito la scaletta e quando vederlo.

Concerto Primo Maggio: la scaletta

I conduttori dell’evento saranno tre: Ambra Angilioni, Stefano Fresi e Lillo, fresco di partecipazione allo show LOL – Chi ride è fuori. Al Concertone del Primo Maggio parteciperanno tanti nomi sanremesi, tra cui anche il duo siciliano Colapesce e Dimartino, “vincitore morale” del Festival con Musica leggerissima. Presenti anche ospiti internazionali, come Noel Gallagher e LP. Super ospite italiano sarà Antonello Venditti.

In attesa di conoscere la scaletta ufficiale del Concerto del Primo Maggio 2021, ecco tutti i partecipanti suddivisi in ordine alfabetico:

Alex Britti.

Après la classe & Sud Sound System.

Balthazar.

Edoardo Bennato.

Bugo.

Chadia Rodriguez ft. Federica Carta.

Colapesce e Dimartino.

Coma Cose.

Enrico Ruggeri.

Ermal Meta.

Extraliscio.

Fabrizio Moro con Vinicio Marchionni e Giacomo Ferrara.

Fasma.

Fast Animals and Slow Kids & Willie Peyote.

Fedez.

Folcast.

Francesca Michielin.

Francesco Renga.

Gaia.

Ghemon.

Gianna Nannini e Claudio Capeo.

Ginevra.

Gio Evan.

Il Tre.

L’Orchestraccia.

La rappresentante di lista.

Lp.

Madame.

Mara Sattei.

Max Gazzè & the Magical Mystery Band.

Michele Bravi.

Modena City Ramblers.

Motta.

Nayt.

Noel Gallagher.

Noemi.

Orchestra multietnica di Arezzo con Margherita Vicario.

Piero Pelù.

The Zen Circus.

Tre Allegri Ragazzi Morti.

Vasco Brondi e Wrongonyou.

Concerto Primo Maggio 2021: orari e diretta TV

Come ogni anno, il Concerto del Primo Maggio si terrà a Roma, in diretta dalla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica. Previste 6 ore di musica dal vivo, in diretta TV e radio. Il tradizionale concerto per la Festa dei Lavoratori si terrà sabato 1 maggio, dalle 16:30 alle 19 e dalle 20 alle 24:00.

Verrà trasmesso in TV su Rai 3, ma l’intero evento sarà disponibile anche in streaming su Rai Play. Inoltre, chi non ha un dispositivo per seguire potrà comunque ascoltare il Concertone su Rai Radio 2. Per la prima volta, infatti, si potrà seguire la diretta del concerto su Rai Radio 2 in Visual su RaiPlay.

Concerto Primo Maggio, pubblico o senza?

Al momento non ci sono comunicazioni ufficiali sull’eventuale presenza del pubblico al Concerto del Primo Maggio. Le regole per la zona gialla, in cui si trova il Lazio al momento, prevedono per il 26 aprile la ripartenza per gli spettacoli dal vivo con al massimo non più di 1000 spettatori all’aperto e 500 al chiuso.

Tuttavia, finora l’unica comunicazione è che l’evento “punterà a premiare al massimo la dimensione live“. Ci si aspetta la presenza di un ristretto pubblico di addetti ai lavori e personalità collegate agli artisti, ma è probabile che la maggior parte degli spettatori assisteranno da casa al concerto 1 maggio.