“LOL – Chi ride è fuori”, seconda stagione ufficiale: la conferma

LOL - Chi ride è fuori 2 si farà. La conferma di Amazon Prime Video fa scattare il toto-nomi. Quali saranno i partecipanti della prossima edizione?

LOL – Chi ride è fuori 2 si farà. Amazon Prime Video ha da poco confermato la seconda stagione del programma comico diventato virale nelle scorse settimane. Il format rimane lo stesso della prima stagione: un gruppo di comici farà a gara a non ridere, provandole tutte per far cedere i suoi avversari. Solo due le regole: vietato ridere e isolarsi dagli altri per non ridere.

Alla prima stagione hanno partecipato volti noti e meno noti della comicità italiana, tra attori più affermati e star nate sul web. Dieci, in tutto, i partecipanti alla prima, strepitosa edizione, i cui meme e battute sono arrivati anche a chi non era abbonato al servizio streaming di Amazon Prime. Si sono sfidati: Lillo, Elio, Caterina Guzzanti, Ciro Priello e Fru dei The Jackal, Pintus, Frank Matano, Michela Giraud, Katia Follesa e Luca Ravenna. Alla prima stagione hanno partecipato come host e co-host Fedez e Mara Maionchi.

Sale l’attesa, adesso, per l’uscita della nuova edizione e per la pubblicazione dei nomi. Tra le speranze del pubblico, ancora da confermare, ci sono personaggi come Maccio Capatonda, Valerio Lundini, Emanuela Fanelli, ma anche volti noti della comicità siciliana. Su tutti, Teresa Mannino. Difficile ipotizzare la presenza, invece, di Ficarra e Picone, da poco sbarcati su Netflix con una nuova serie TV.