Amazon Prime Video: tutti i film e le serie TV di aprile

Insieme alla primavera arrivano anche le novità su tutti i film e Serie TV previsti per questo mese di aprile per gli utenti Amazon Prime Video.

Insieme all’aria di primavera arrivano anche le novità riguardanti film e serie TV su Amazon Prime Video di questo mese di aprile per divertire ed intrattenere i sempre più numerosi utenti.

Serie Tv e Film su Amazon Prime Video

Tra le serie TV spiccano per i loro toni vivaci:

LOL – Chi ride è fuori (2021) che è appena iniziato e vede protagonisti personaggi come Fedez, Mara Maionchi e dieci fra i comici più bravi di Italia, tra cui Elio e Caterina Guzzanti.

che è appena iniziato e vede protagonisti personaggi come Fedez, Mara Maionchi e dieci fra i comici più bravi di Italia, tra cui Elio e Caterina Guzzanti. The Romanoffs (2018) , serie antologica sulla discendenza della famiglia reale russa.

, serie antologica sulla discendenza della famiglia reale russa. Undone (2019) , una delle serie più sperimentali della piattaforma e realizzata in rotoscope.

, una delle serie più sperimentali della piattaforma e realizzata in rotoscope. This is Us 20 (16 – in corso) , dramma familiare in stile soap.

, dramma familiare in stile soap. Lost (2004-2010), cult favolistico che merita di essere rivisto.

Riguardo ai film ecco di seguito un elenco vasto e ricco per cui avere l’imbarazzo della scelta alcuni disponibili già a partire dal 1° aprile: da Django Unchained, firmato Quentin Tarantino, allo storico Robocop per i più nostalgici o Qualunquemente per risate assicurate e in generale: