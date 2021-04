Ficarra e Picone sbarcano su Netflix: in arrivo una serie girata in Sicilia

Cominciano le riprese di "Incastrati", la nuova serie TV di Ficarra e Picone in arrivo su Netflix.

Ficarra e Picone, i palermitani che formano il celebre duo comico, arrivano su Netflix con una nuova serie TV già in cantiere. La serie si intitola “Incastrati” ed è prodotta da Tramp Limited Srl.

Le riprese cominceranno a partire dal 26 aprile e dal 6 all’11 maggio verranno effettuate anche tra le strade della città di Palermo.

In vista dell’evento è già presente un’ordinanza del Servizio Mobilità Urbana sul sito del Comune che limita la circolazione nei giorni delle riprese nella zona di via Marchese di Villabianca, e in un tratto di via Mario Rutelli, via De Amicis, via La Marmora e via D’Azeglio.

Al momento non è nota la trama, il cast e il numero di puntate, ma è certo che il direttore della fotografia sarà Daniele Cipri.