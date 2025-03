Sono ufficialmente aperti i casting per la nuova serie di Ficarra e Picone, che sarà in parte girata in Sicilia, nelle città di Noto e Siracusa. La produzione, realizzata in collaborazione con Netflix, si svolgerà principalmente a Cinecittà, ma per circa un mese le riprese si sposteranno nei suggestivi paesaggi del Siracusano, uno dei luoghi scelti per ospitare la serie.

Si cercano comparse

Per questo progetto, il duo comico palermitano è alla ricerca di comparse e figurazioni, tutte retribuite, con residenza a Noto, Avola e nei comuni limitrofi di Siracusa. In particolare, si cercano:

bambini e bambine tra gli 8 e i 12 anni.

uomini e donne di età compresa tra i 18 e gli 80 anni,

attori e attrici, sia amatoriali che con esperienza, dai 25 ai 65 anni,

uomini atletici, sportivi o ex militari tra i 30 e i 60 anni,

uomini muscolosi, preferibilmente per ruoli di sicurezza, tra i 40 e i 50 anni, senza tatuaggi visibili

La propria candidatura potrà essere inviata via email all’indirizzo castingnoto@gmail.com. In tal caso, è necessario allegare tre foto recenti (un primo piano, una foto di profilo e una figura intera su sfondo bianco, senza occhiali e trucco), insieme ai propri dati personali (nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza), un recapito telefonico e le caratteristiche fisiche, come altezza, peso, taglia vestiti e numero di scarpe.

Le riprese della serie si svolgeranno per un mese tra Noto e Siracusa, mentre il resto della produzione sarà concentrato a Roma, in studio. Al momento, i dettagli sul cast e sulla trama della serie sono ancora top secret, alimentando l’attesa tra i fan del duo Ficarra e Picone.