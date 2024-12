Sono ufficialmente aperte le iscrizioni per i casting di Italia’s Got Talent 2025, la popolare trasmissione che andrà in onda sulla piattaforma Disney+. Gli organizzatori stanno cercando talenti provenienti da ogni angolo del paese, pronti a esibirsi e a dimostrare il loro talento. Di seguito tutte le informazioni per partecipare alle audizioni.

La nuova edizione del programma televisivo vedrà l’alternarsi di diverse fasi, tra cui le audizioni, le semifinali e la finale. I casting sono destinati a tutti i performer, senza limitazioni di età o tipo di disciplina artistica. Qualsiasi tipo di talento, che si tratti di musica, danza, magia, acrobazie o qualsiasi altra forma di esibizione, può essere candidato alla competizione.

Al via i casting!

I casting per Italia’s Got Talent sono divisi in due fasi principali:

Prima fase : Casting La prima selezione avviene durante il provino, che si svolge senza la presenza dei Giudici e del pubblico. Gli aspiranti talenti devono presentarsi con una performance di durata massima di 100 secondi. Durante questo step, gli autori del programma valuteranno le proposte per selezionare i migliori talenti da ammettere alla fase successiva.

: Casting La prima selezione avviene durante il provino, che si svolge senza la presenza dei Giudici e del pubblico. Gli aspiranti talenti devono presentarsi con una performance di durata massima di 100 secondi. Durante questo step, gli autori del programma valuteranno le proposte per selezionare i migliori talenti da ammettere alla fase successiva. Seconda fase: Audition Chi supera la fase di Casting accede alle Audition vere e proprie, dove si esibirà di fronte ai quattro Giudici del programma. Anche in questa fase, ogni esibizione non dovrà superare i 100 secondi di durata. I Giudici esprimeranno il loro giudizio sulla performance e decideranno chi avrà il privilegio di proseguire nel programma.

Come Candidarsi per Italia’s Got Talent 2025

Per partecipare ai casting di Italia’s Got Talent 2025, è necessario compilare il modulo di iscrizione disponibile sulla pagina ufficiale del programma. In questa stessa sezione è possibile scaricare il regolamento completo, che contiene tutte le informazioni utili e le istruzioni per inviare la propria candidatura. Non perdere l’opportunità di diventare uno dei protagonisti della prossima stagione dello show!

Se pensi di avere un talento unico e vuoi metterlo alla prova davanti a una vasta audience, Italia’s Got Talent ti offre una vetrina imperdibile per far conoscere il tuo talento!