Concorso Agenzia delle Entrate 2025: è stato bandito il concorso per 350 funzionari tributari. La procedura è per soli esami (ovvero i titoli non vengono valutati) e si svolge mediante un’unica prova d’esame scritta. Potranno partecipare i laureati che una volta assunti avranno un contratto a tempo indeterminato. Di seguito tutte le informazioni.

Concorso Agenzia delle Entrate 2025, come si svolge

Sono messi al bando 350 posti di lavoro per il profilo professionale di Funzionario tributario. Il concorso si svolge secondo il nuovo regolamento dei concorsi pubblici, attraverso una selezione semplificata così da concludere velocemente le selezioni. È prevista un’unica prova d’esame scritta, con quiz.

Le materie di studio

La prova scritta è articolata in due parti:

la prima parte consiste in una serie di quesiti a risposta multipla volti ad accertare la conoscenza delle seguenti materie di seguito:

− diritto tributario ed elementi di teoria dell’imposta;

− diritto civile e commerciale;

− diritto amministrativo;

− contabilità aziendale;

− elementi di diritto penale, con particolare riferimento ai reati tributari;

la seconda parte è in lingua inglese e consiste in una serie di quesiti a risposta multipla concernenti casi pratici da risolvere di natura tributaria. La prova è volta ad accertare le competenze tecniche possedute dai candidati in ambito fiscale, la comprensione del testo e la capacità di elaborare le informazioni in esso contenute.

Inoltre è previsto l’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse. La prova verrà valutata in trentesimi e sarà ammesso all’ orale chi avrà ottenuto un punteggio di almeno 21/30.

I candidati eseguiranno la prova utilizzando un tablet e avranno un tempo prestabilito entro il quale rispondere a tutte le domande. Non si usa più carta e penna, la procedura è digitalizzata.

Generalmente all’ingresso della sede della prova, ogni candidato riceve un braccialetto con QRCODE, da mostrare agli operatori del check-in. Una volta verificati i documenti, l’operatore assegna al candidato un tablet con tastiera, associato in modo univoco tramite scansione del braccialetto.

Dopo la registrazione, ogni candidato viene accompagnato al proprio posto. Tutte le istruzioni per lo svolgimento della prova e l’utilizzo del tablet vengono fornite al momento.

Ovviamente non è possibile comunicare con altri candidati in sede d’esame. Inoltre prima dell’identificazione, i candidati devono spegnere tutti i dispositivi elettronici (cellulari, auricolari, smartwatch) e inserirli in una Bag Shield fornita dall’organizzazione, dotata di sigillo antitaccheggio. Ognuno porta la propria Bag Shield con sé durante la prova e può riaprirla solo dopo la restituzione del tablet.

Concorso Agenzia delle entrate 2025, documenti necessari

La domanda di partecipazione deve essere inviata entro e non oltre il 22 maggio 2025. È indispensabile avere una Posta Elettronica Certificata (PEC). La prova probabilmente si svolgerà a Roma ed i candidati dovranno avere con sé un documento di identità valido e codice fiscale da esibire. Inoltre bisognerà avere la ricevuta della domanda, rilasciata dal sistema quando sarà fatta la domanda online.

Tutte le informazioni sulla prova scritta verranno pubblicate il 23 giugno 2025 sul portale inPa e sul sito dell’Agenzia delle Entrate.