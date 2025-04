Concorso CNEL diplomati 2025: il Consiglio Nazionale per l’Economia ed il Lavoro (CNEL) apre le porte a nuove assunzioni. È stato indetto un concorso pubblico per il reclutamento di tre Assistenti da inserire nel Segretariato Generale, con contratto a tempo indeterminato. Un’occasione importante per chi è in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore e desidera intraprendere un percorso professionale nella pubblica amministrazione. Le domande vanno inviate esclusivamente online, entro il 22 maggio 2025. Di seguito tutti i dettagli da conoscere per candidarsi.

Concorso CNEL diplomati 2025: i requisiti

Per partecipare al concorso indetto dal CNEL, è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti generali richiesti per i concorsi pubblici:

cittadinanza italiana o dell’Unione Europea , come da art. 38, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

, come da art. 38, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; età non inferiore ai 18 anni ;

; idoneità psicofisica all’impiego ;

; godimento dei diritti civili e politici ;

; non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo ;

; per i candidati di sesso maschile , posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva secondo la vigente normativa italiana;

, nei riguardi degli secondo la vigente normativa italiana; non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione ;

; non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per reati che costituiscono un impedimento all’assunzione presso una pubblica amministrazione.

Ai candidati è specificamente richiesto il possesso del Diploma di scuola secondaria di secondo grado, conseguito presso un istituto statale paritario o legalmente riconosciuto.

Concorso CNEL diplomati 2025: prove d’esame e modalità di selezione

Nel caso in cui le domande presentate siano pari o superiori a 50, il CNEL potrà decidere di attivare una prova preselettiva. Questa consisterà in un test a risposta multipla composto da 40 quesiti. È stato inoltre specificato che non è prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti prima dello svolgimento della prova.

I candidati verranno selezionati tramite la valutazione dei titoli e lo svolgimento di due prove selettive:

una prova scritta: una serie di quesiti a risposta sintetica nelle materie di diritto pubblico, diritto amministrativo e diritto del lavoro, di economia politica e di contabilità;

una serie di nelle materie di diritto pubblico, diritto amministrativo e diritto del lavoro, di economia politica e di contabilità; una prova orale: riprenderà le stesse materie della prova scritta e includerà anche ulteriori approfondimenti, tra cui: – leggi e regolamenti del CNEL e nozioni sul rapporto di pubblico impiego alle dipendenze della pubblica amministrazione;

– accertamento della conoscenza della lingua inglese, attraverso una conversazione che accerti il livello di competenze linguistiche di livello almeno A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue;

– conoscenza e dell’uso delle tecnologie informatiche e delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, e delle competenze digitali;

– conoscenza della legislazione e normativa per la prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro.

Solo i candidati che supereranno la prova scritta potranno accedere alla valutazione dei titoli, come previsto dal bando. L’intera procedura si svolge nel rispetto delle più recenti disposizioni sui concorsi pubblici, per garantire trasparenza ed equità nella selezione.

Concorso CNEL diplomati 2025: come presentare la domanda

Per poter partecipare al concorso, la candidatura deve essere inviata entro le ore 12.00 del 22 maggio 2025, esclusivamente in via telematica attraverso il Portale inPA appositamente predisposto, autenticandosi con SPID, CIE, CNS o eIDAS. Per la partecipazione è obbligatorio anche disporre di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) personale.

Inoltre deve essere effettuato, a pena di esclusione, il versamento della quota di partecipazione di euro 10,00.