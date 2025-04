Graduatorie ATA 2025: Dal 28 aprile al 19 maggio 2025, dalle ore 14:00, è possibile presentare la domanda per l’inserimento o l’aggiornamento nelle graduatorie ATA 2025 di prima fascia. Si tratta di uno strumento fondamentale per l’assegnazione dei ruoli e delle supplenze negli istituti scolastici statali italiani. L’accesso a questa fascia è riservato esclusivamente al personale che ha maturato almeno 24 mesi di servizio come ATA in scuole statali.

Requisiti e calcolo dei 24 mesi di servizio

Per poter accedere alle graduatorie ATA 2025 di prima fascia, è indispensabile aver svolto 24 mesi di servizio, pari a 1040 giorni. Il calcolo di questo servizio segue criteri specifici:

Ogni mese intero è considerato valido a prescindere dalla sua durata in giorni. Le frazioni di almeno 16 giorni sono conteggiate come un mese intero. Le frazioni inferiori a 16 giorni non si sommano tra loro per formare un mese. Se, sommando più frazioni, si raggiungono 30 giorni complessivi, si calcola un mese ulteriore. Non è ammesso dividere il numero totale di giorni lavorati per 30 per ottenere i mesi di servizio.

Periodi utili e continuità del servizio graduatorie ATA 2025

Nel conteggio dei 24 mesi, rientrano anche i periodi retribuiti come:

Congedo parentale retribuito (anche al 30%);

Assenze retribuite parzialmente secondo il CCNL;

Astensione obbligatoria per maternità o in casi di impedimento al servizio.

Anche alcuni periodi non retribuiti, come i congedi parentali non retribuiti o i giorni di sciopero, possono però concorrere al conteggio, purché non interrompano la continuità del servizio. È quindi essenziale verificare attentamente ogni contratto e periodo di lavoro svolto.

Modalità di presentazione della domanda Graduatorie ATA 2025:

La domanda per l’inserimento nelle graduatorie ATA 2025 deve essere presentata esclusivamente online attraverso la piattaforma POLIS Istanze Online. Gli aspiranti dovranno disporre di un’identità digitale SPID e di un indirizzo PEC. Una guida dettagliata alla compilazione è poi disponibile sui siti del Ministero dell’Istruzione e degli Uffici Scolastici Regionali.