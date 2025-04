Graduatorie ATA 24 mesi 2025: l Ministero dell’Istruzione e del Merito ha ufficialmente avviato la procedura per le Graduatorie ATA 24 mesi 2025, uno dei principali strumenti per l’accesso a ruoli e supplenze nel personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola statale. Le graduatorie saranno valide per l’anno scolastico 2025/2026 e rappresentano una grande opportunità per il personale già inserito nel sistema scolastico.

Graduatorie ATA 24 mesi 2025: pubblicazione dei bandi entro il 17 aprile 2025

Tutti gli Uffici Scolastici Regionali sono tenuti a pubblicare i bandi ATA 24 mesi 2025 entro il 17 aprile. Ogni candidato dovrà fare riferimento al bando della propria regione per conoscere dettagli specifici, sedi disponibili e modalità di presentazione della domanda

Le domande per l’inserimento nelle graduatorie ATA 24 mesi 2025 potranno essere inviate esclusivamente onlineattraverso la piattaforma Polis – Istanze Online, disponibile sul sito ufficiale del Ministero dell’Istruzione (www.miur.gov.it), nella sezione Servizi.

Il periodo utile per la presentazione va dalle ore 14 del 28 aprile alle ore 14 del 19 maggio 2025.

È possibile accedere al servizio anche tramite il Portale InPA, attraverso il link di ribaltamento previsto.

Graduatorie ATA 24 mesi 2025: Requisiti, CIAD

Una delle principali novità delle Graduatorie ATA 24 mesi 2025 riguarda il requisito della CIAD (Certificazione Internazionale di Alfabetizzazione Digitale), prevista dal CCNL 2019/21.

La CIAD è obbligatoria solo per i nuovi inserimenti, con esclusione del profilo di collaboratore scolastico.

La certificazione deve:

Essere rilasciata da un ente accreditato;

Essere valida al momento della domanda;

Attestare competenze informatiche (sistemi operativi, Word, Excel, email, ecc.);

Prevedere il superamento di un test finale

Requisiti di accesso per ciascun profilo

Di seguito, i titoli di studio richiesti per accedere alle graduatorie 24 mesi, a cui va aggiunta la CIAD per tutti i profili eccetto quello del collaboratore scolastico:

Assistente Amministrativo : diploma di maturità + CIAD

: diploma di maturità + CIAD Assistente Tecnico : diploma di maturità adatto all’area professionale + CIAD

: diploma di maturità adatto all’area professionale + CIAD Cuoco : diploma con qualifica di tecnico dei servizi di ristorazione, settore cucina + CIAD

: diploma con qualifica di tecnico dei servizi di ristorazione, settore cucina + CIAD Infermiere : laurea in Scienze Infermieristiche o titolo idoneo + CIAD

: laurea in Scienze Infermieristiche o titolo idoneo + CIAD Guardarobiere : qualifica professionale di Operatore della moda + CIAD

: qualifica professionale di Operatore della moda + CIAD Operatore dei servizi agrari : qualifica professionale attinente + CIAD

: qualifica professionale attinente + CIAD Collaboratore Scolastico: diploma di qualifica triennale o diploma di maturità (CIAD non richiesta

Requisiti di servizio: cosa significa “24 mesi”

Per accedere alle Graduatorie ATA 24 mesi 2025 è richiesto un minimo di 24 mesi di servizio, che corrispondono a 23 mesi e 16 giorni, anche se non continuativi.

Il servizio deve essere stato svolto:

Nello stesso profilo professionale richiesto o in un profilo dell’area ATA immediatamente superiore;

In scuole statali (sono esclusi i servizi nelle scuole delle province autonome di Trento, Bolzano e della Valle d’Aosta, se non diversamente dichiarato);

Anche nelle Accademie, Conservatori e ISIA fino all’a.a. 2002/03.

Graduatorie ATA 24 mesi 2025: chi può partecipare?

Il concorso è riservato al personale ATA a tempo determinato della scuola statale. Sono ammessi anche coloro che: