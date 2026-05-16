Il sistema di reclutamento del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola italiana torna al centro dell’attenzione europea dopo la decisione della Corte di giustizia dell’Unione europea, che ha accolto il ricorso della Commissione. Secondo i giudici, le modalità con cui vengono gestiti i contratti a tempo determinato nel comparto ATA non risultano compatibili con la normativa UE, in particolare per l’assenza di limiti chiari alla reiterazione dei contratti e per il rischio di trasformare esigenze strutturali del sistema scolastico in rapporti di lavoro precari e prolungati nel tempo.

La Corte UE boccia il sistema italiano del personale ATA

Il sistema italiano di assunzione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) nelle scuole pubbliche finisce sotto la lente della Corte di giustizia dell’Unione europea, che ne sancisce l’incompatibilità con il diritto comunitario. La decisione arriva accogliendo il ricorso della Commissione europea e rappresenta un passaggio pesante sul piano giuridico e politico, perché mette in discussione un modello di reclutamento che da anni viene criticato per l’uso estensivo e ripetuto dei contratti a tempo determinato. Secondo l’esecutivo europeo, il sistema italiano non si limita a gestire esigenze temporanee, ma finisce per strutturare una vera e propria condizione di precarietà permanente all’interno del comparto scolastico.

“Nessun limite ai contratti: rischio abuso strutturale”

Nel dispositivo, la Corte di Lussemburgo evidenzia un punto centrale: la normativa italiana non prevede alcun limite massimo né in termini di durata né in termini di numero di rinnovi dei contratti a tempo determinato per il personale ATA. Questa assenza di vincoli, secondo i giudici europei, apre la strada a un utilizzo potenzialmente sistematico della precarietà, in contrasto con le regole UE che invece impongono strumenti chiari per prevenire l’abuso dei contratti a termine.

Ancora più rilevante è la valutazione sui meccanismi di stabilizzazione: il requisito dei due anni di servizio per accedere ai concorsi a tempo indeterminato viene considerato un fattore che, di fatto, incentiva proprio il ricorso prolungato ai contratti precari, trasformando un periodo teoricamente “transitorio” in una condizione di lavoro che può protrarsi per anni.

La “flessibilità” non basta: le giustificazioni dell’Italia non reggono

La Corte respinge anche la difesa basata sull’esigenza di flessibilità del sistema scolastico italiano. Secondo i giudici, infatti, non basta invocare generiche esigenze organizzative per giustificare il ricorso reiterato ai contratti a tempo determinato, se la normativa nazionale non definisce in modo preciso e concreto le circostanze che lo renderebbero necessario.

In questo senso, viene sottolineato come il sistema italiano non garantisca che tali contratti rispondano davvero a esigenze temporanee, ma piuttosto a bisogni strutturali e continuativi delle scuole. Anche i concorsi per l’assunzione a tempo indeterminato vengono giudicati insufficienti a correggere il problema, perché organizzati in modo episodico e non prevedibile, quindi incapaci di prevenire realmente gli abusi nel lungo periodo.

Una sentenza che riapre il nodo del precariato nella scuola

La decisione della Corte europea apre ora uno scenario complesso per l’Italia, chiamata a intervenire sul sistema di reclutamento del personale ATA per renderlo conforme alle direttive UE. Il nodo centrale resta quello del precariato nella pubblica amministrazione, in particolare nel settore scolastico, dove migliaia di lavoratori si trovano da anni in una condizione di incertezza contrattuale. La sentenza non si limita a una censura tecnica, ma mette in evidenza un problema strutturale: l’equilibrio tra esigenze organizzative dello Stato e diritto dei lavoratori alla stabilità. Una questione che, inevitabilmente, apre la strada a possibili riforme e a un nuovo confronto politico sul futuro del personale scolastico non docente.