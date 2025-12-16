Pubblicato un nuovo Decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) relativo alla revisione degli organici del personale ATA per le istituzioni scolastiche statali. In altre parole si parla di una riduzione complessiva di 2.174 posti a partire dall’anno scolastico 2026/2027. Si ricorda che i tagli riguardano esclusivamente l’area dei collaboratori scolastici, senza implicazioni per altre categorie di personale ATA. Di seguito tutti i dettagli a riguardo.

Il taglio del personale ATA: i dati

Il decreto prevede una riduzione complessiva di 2.174 posti di collaboratore scolastico, suddivisi in 1.294 unità nei licei e 880 unità negli istituti tecnici, professionali e licei artistici, con effetto a partire dall’anno scolastico 2026/2027. Dai tagli escluso il primo ciclo, si riconosce come il ruolo del collaboratore scolastico risulti particolarmente essenziale nelle scuole con una prevalenza di alunni minori, una maggiore presenza di studenti con disabilità e una diffusione significativa del tempo pieno e del tempo prolungato.

Il decreto specifica che i profili di assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco, guardarobiere, infermiere e operatori dei servizi agrari restano invariati, con la motivazione che la dotazione organica di tali figure è già esigua e considerata indispensabile per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, queste le motivazioni raccolte da OrizzonteScuola.

I tagli per licei e istituti tecnici

Pubblicate le due tabelle dei tagli al personale: