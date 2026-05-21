Secondo i dati sulle iscrizioni alle scuole superiori italiane per il 2026, il sistema scolastico conferma una tendenza ormai consolidata: la maggior parte degli studenti continua a scegliere i licei. Nel complesso, il 55,88% degli iscritti ha optato per un percorso liceale, mentre gli istituti tecnici si fermano al 30,84% e i professionali al 13,28%.

Si tratta di una distribuzione che conferma la forte attrattività della formazione liceale, nonostante negli ultimi anni si sia registrato un progressivo rafforzamento dei percorsi tecnici e professionali, spesso indicati come più vicini al mercato del lavoro.

Il quadro complessivo suggerisce una tensione strutturale tra due esigenze: da un lato la formazione teorica e culturale dei licei, dall’altro la domanda crescente di competenze pratiche e immediatamente spendibili.

Licei: tra tradizione e nuove preferenze

All’interno dell’offerta liceale emergono dinamiche differenziate, alcuni indirizzi storicamente centrali mostrano una progressiva perdita di attrattività, mentre altri crescono e si consolidano.

Il liceo classico, simbolo della tradizione umanistica italiana, continua a perdere iscritti e si attesta al 5,20%. Anche il liceo artistico rimane su livelli contenuti, con il 3,95%.

Più stabile, ma in lieve calo, è il liceo scientifico tradizionale (13,16%), mentre cresce l’opzione delle scienze applicate (9,75%), segnale di una preferenza per percorsi più orientati alla tecnologia e alle competenze pratiche.

Particolarmente interessante è la crescita dei percorsi di:

Scienze umane (7,98%)

Liceo economico-sociale (4,55%)

Questi indirizzi sembrano rispondere a un’esigenza crescente di formazione interdisciplinare, che unisce elementi di diritto, economia e psicologia, avvicinando la scuola alle dinamiche della società contemporanea.

Molto marginale, invece, il nuovo liceo del Made in Italy, che si ferma allo 0,14%, segno di una fase ancora embrionale della sua diffusione.

Un’Italia scolastica divisa tra Nord e Sud

La distribuzione territoriale delle scelte scolastiche evidenzia differenze significative: Nel Centro e nel Sud Italia, i licei dominano nettamente. Nel Lazio, ad esempio, quasi sette studenti su dieci scelgono un percorso liceale, con il classico che raggiunge l’8,6%.

Al Nord, invece, il quadro è più equilibrato e tende a favorire l’istruzione tecnica e professionale: In regioni come Veneto ed Emilia-Romagna, i licei si attestano rispettivamente al 44% e al 46%, mentre in Lombardia restano sotto la soglia del 50%.

Questa differenza territoriale riflette anche la struttura economica del Paese: dove il tessuto industriale è più forte, cresce la domanda di competenze tecniche; dove prevalgono servizi e pubblica amministrazione, i licei mantengono una posizione dominante.

Il declino del classico e la trasformazione dello scientifico

Negli ultimi dieci anni, il liceo classico ha perso oltre il 15% degli iscritti, segnando una trasformazione culturale profonda. Anche il liceo scientifico tradizionale con latino registra un calo costante.

Parallelamente, si rafforzano indirizzi più moderni e flessibili. Il successo delle scienze umane e del liceo economico-sociale indica un cambiamento nelle aspettative delle famiglie e degli studenti: meno centralità delle discipline classiche, più attenzione alle competenze utili nella vita lavorativa e sociale.

Si tratta di un cambiamento che non riguarda solo i numeri, ma la visione stessa della formazione secondaria, sempre più orientata all’interdisciplinarità.

Il modello 4+2: crescita e riforma del sistema formativo

Uno dei dati più rilevanti del panorama scolastico è la crescita del modello 4+2, che prevede quattro anni di istruzione tecnico-professionale seguiti da due anni negli ITS Academy.

Nel 2026 gli iscritti hanno raggiunto quota 10.532, quasi il doppio rispetto all’anno precedente, un incremento significativo che segnala un interesse crescente verso percorsi più rapidi e direttamente collegati al mondo del lavoro. Il modello è stato valorizzato anche dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, guidato da Giuseppe Valditara, che ha sottolineato come questa riforma sia in linea con le migliori pratiche europee e capace di offrire “opportunità formative di alto livello e sbocchi occupazionali concreti”.

L’obiettivo è chiaro: ridurre la distanza tra scuola e lavoro, creando percorsi più flessibili e coerenti con le esigenze produttive del Paese.

Demografia scolastica e trasformazioni del sistema

Accanto alle scelte degli indirizzi, il sistema scolastico italiano deve affrontare anche una dinamica demografica complessa: Nell’anno scolastico 2023/2024 si è registrata una diminuzione di circa 130 mila studenti e 5 mila classi, un dato che incide direttamente sull’organizzazione della rete scolastica.

La contrazione demografica, combinata con la trasformazione delle preferenze formative, impone una riflessione più ampia sulla sostenibilità del sistema educativo e sulla sua capacità di adattarsi ai cambiamenti sociali ed economici.

Una scuola tra cultura e lavoro

Il quadro complessivo che emerge è quello di una scuola italiana in trasformazione, sospesa tra due modelli: da un lato la tradizione culturale dei licei, dall’altro la spinta verso percorsi più tecnici e professionalizzanti.

I dati mostrano che, nonostante la crescita degli istituti tecnici e professionali, il liceo rimane il punto di riferimento principale per le famiglie italiane. Tuttavia, la crescita del modello 4+2 e di alcuni indirizzi più pratici segnala un cambiamento progressivo, destinato a incidere profondamente sul futuro del sistema educativo.