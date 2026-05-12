Piano Estate 2026: il Ministero dell’Istruzione e del Merito è pronto a lanciare il nuovo bando mettendo sul piatto una dotazione di 300 milioni di euro. Il finanziamento, che rientra nel Programma Nazionale “Scuola e competenze” 2021-2027 sostenuto dal Fondo sociale europeo plus (Fse+), servirà a trasformare gli istituti scolastici in centri di aggregazione e apprendimento anche durante la sospensione delle lezioni.

L’iniziativa coprirà il periodo compreso tra l’estate 2026 e l’intero anno scolastico successivo, offrendo una continuità educativa fondamentale per contrastare l’isolamento e la dispersione scolastica.

Piano Estate 2026: un presidio contro la dispersione e un sostegno alle famiglie

Fortemente voluto dal ministro Giuseppe Valditara, il Piano Estate si pone il duplice obiettivo di combattere le fragilità educative e supportare concretamente le famiglie. Durante i mesi estivi, la chiusura delle scuole rappresenta spesso un onere economico e organizzativo per i genitori; grazie a queste risorse, gli istituti potranno offrire attività gratuite o a costi minimi, garantendo il diritto alla socialità anche agli studenti con redditi più bassi.

Le scuole non agiranno da sole: ogni istituto avrà la facoltà di progettare i propri percorsi in sinergia con enti locali, associazioni e realtà del terzo settore, creando una rete territoriale solida e inclusiva.

Le attività previste

I progetti finanziati spazieranno tra diverse aree tematiche per rispondere ai vari interessi e bisogni formativi degli studenti:

Il Piano Estate si conferma così una misura strategica per fare della scuola un punto di riferimento costante, capace di accogliere e orientare i giovani anche oltre il tradizionale calendario delle lezioni, trasformando il tempo libero in un’opportunità di crescita reale.