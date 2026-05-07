Supplenze Scuola 2026/2027: il MIM ha ufficialmente pubblicato la Circolare n. 11814 del 6 maggio 2026, contenente le istruzioni operative per il conferimento delle supplenze ai docenti e al personale ATA per l’anno scolastico 2026/2027.
Si tratta di un appuntamento cruciale per migliaia di aspiranti che puntano a un incarico a tempo determinato o al ruolo tramite le procedure straordinarie. Ecco tutto quello che devi sapere su date, modalità e novità.
Supplenze Scuola 2026/2027: quando presentare la domanda per le 150 sedi
La finestra temporale per la presentazione delle istanze online è stata fissata. Gli aspiranti dovranno compilare la domanda tramite il portale Istanze on Line (POLIS):
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Apertura delle funzioni: 16 luglio 2026 (ore 14:00)
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Chiusura delle funzioni: 29 luglio 2026 (ore 14:00)
Nota bene: La mancata presentazione della domanda entro i termini stabiliti equivale a una rinuncia alla partecipazione alle procedure informatizzate per l’intero anno scolastico.
Supplenze Scuola 2026/2027: GPS, GaE e Sostegno
La Circolare disciplina l’assegnazione delle supplenze annuali (fino al 31 agosto) e di quelle fino al termine delle attività didattiche (30 giugno). Le nomine seguiranno l’ordine gerarchico delle graduatorie:
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GaE (Graduatorie a Esaurimento)
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GPS (Graduatorie Provinciali per le Supplenze)
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Graduatorie d’Istituto (in caso di esaurimento delle precedenti).
Assunzioni in ruolo da GPS Sostegno
Anche per l’a.s. 2026/27 è prevista la procedura straordinaria finalizzata al ruolo per i docenti inseriti in I Fascia GPS Sostegno. Se dopo la fase provinciale dovessero residuare posti, si procederà con la Mini-call veloce interprovinciale:
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Pubblicazione posti residui: entro il 14 agosto 2026.
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Presentazione domande: dal 14 agosto (ore 14:00) al 18 agosto 2026 (ore 12:00).
Continuità didattica sul Sostegno
Una delle novità confermate riguarda la possibilità per i docenti di sostegno a tempo determinato di richiedere la conferma sul posto occupato l’anno precedente, previa espressione della volontà direttamente nell’istanza POLIS.
Supplenze Personale ATA 2026/2027
Le istruzioni operative coinvolgono anche il personale amministrativo, tecnico e ausiliario. Le nomine avverranno attingendo da:
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Graduatorie ATA 24 mesi (I fascia)
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Elenchi e Graduatorie provinciali a esaurimento (II fascia)
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Graduatorie d’istituto (III fascia)
Resta garantita la possibilità di accettare supplenze per profili professionali diversi prima dell’inizio delle lezioni e il completamento orario in caso di spezzoni.
Novità Interpelli: cosa cambia
In caso di esaurimento delle graduatorie d’istituto e delle scuole viciniori, gli istituti utilizzeranno gli interpelli. Questi avvisi pubblici conterranno dettagli su durata, sede e requisiti.
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Esclusioni: Non possono partecipare agli interpelli i soggetti già destinatari di altra supplenza o incarichi finalizzati al ruolo.