Non è stata una semplice manifestazione, ma un momento di rottura collettiva. A Piazza Rosolino Pilo, il dolore si è trasformato in consapevolezza e richiesta concreta di cambiamento. A un mese dalla scomparsa di una studentessa del Liceo classico Cutelli-Salanitro, centinaia di giovani hanno deciso di occupare lo spazio pubblico per dare voce a un disagio che troppo spesso resta invisibile. Non si tratta solo di ricordare, ma di impedire che tragedie simili vengano ridotte a episodi isolati, senza interrogarsi sulle responsabilità più profonde di un sistema che fatica a riconoscere e accogliere la fragilità.

Dal lutto alla presa di parola collettiva

Il corteo ha rappresentato un passaggio fondamentale: trasformare il dolore privato in una rivendicazione pubblica. Gli studenti hanno attraversato le strade non solo per commemorare, ma per affermare con forza che quanto accaduto non può essere archiviato come un fatto individuale.

“Siamo qui perché non vogliamo che la morte della nostra compagna resti solo cronaca”, ha dichiarato uno dei manifestanti, sintetizzando il senso più profondo della mobilitazione.

In questa frase si condensa una presa di posizione chiara: il rifiuto dell’indifferenza e della narrazione semplificata. I cartelli, gli slogan, gli interventi spontanei hanno costruito un discorso collettivo che denuncia una mancanza strutturale di ascolto. Non è solo una richiesta di attenzione emotiva, ma un’esigenza di riconoscimento: essere visti, capiti e sostenuti in un momento della vita in cui le pressioni esterne possono diventare schiaccianti.

Un modello educativo sotto accusa

Al centro della protesta c’è una critica articolata al sistema scolastico, accusato di privilegiare la performance rispetto alla persona. Gli studenti descrivono una scuola che misura tutto in termini di voti, risultati e obiettivi, trascurando completamente la dimensione emotiva e relazionale. Questo modello, secondo loro, non solo non aiuta chi è in difficoltà, ma contribuisce a creare le condizioni per il disagio.

“La scuola ci vuole tutti vincenti, perfetti, anche quando dentro ci stiamo spezzando”,

hanno gridato durante il corteo, mettendo in luce una contraddizione evidente: l’ossessione per il successo rischia di annullare l’individualità. In un contesto così strutturato, chi non riesce a stare al passo viene spesso lasciato indietro, senza strumenti per affrontare il fallimento o la fatica. La richiesta non è quella di una scuola meno esigente, ma di un sistema più umano, capace di integrare il percorso formativo con un reale supporto alla crescita personale.

La salute mentale come responsabilità collettiva

Uno degli elementi più significativi della mobilitazione è la centralità data al tema della salute mentale, affrontato senza più timori o reticenze. Gli studenti hanno ribaltato una narrazione radicata, secondo cui il disagio psicologico è una questione privata da gestire individualmente. Al contrario, hanno rivendicato il diritto a un supporto strutturato all’interno delle scuole, accessibile e continuo. La richiesta di sportelli di ascolto, di figure professionali stabili e di percorsi di educazione emotiva non è accessoria, ma fondamentale.

In questo senso, la protesta assume un valore politico: chiede un investimento concreto su un aspetto troppo spesso trascurato. L’idea è che il benessere psicologico non possa essere lasciato al caso o alle possibilità economiche delle famiglie, ma debba diventare parte integrante del sistema educativo. Solo così si può prevenire quel senso di isolamento che, in molti casi, rappresenta il primo passo verso situazioni più gravi.

Tra difesa istituzionale e tensioni crescenti

Di fronte alla mobilitazione, la risposta dell’istituzione scolastica, rappresentata dalla dirigente Elisa Colella, ha cercato di mantenere un equilibrio tra apertura e cautela. Da un lato, è stato ribadito l’impegno nel fornire supporto psicologico agli studenti e nell’accompagnare la comunità scolastica in un momento così delicato. Dall’altro, è emersa una forte preoccupazione per il clima di tensione che si è sviluppato attorno alla scuola, con accuse e pressioni ritenute ingiustificate.

La dirigente ha sottolineato la necessità di affrontare la situazione con responsabilità e rispetto, evitando semplificazioni o strumentalizzazioni. Questo passaggio evidenzia quanto sia complesso il rapporto tra istituzioni e studenti: da una parte la richiesta urgente di cambiamento, dall’altra la necessità di tutelare la stabilità e la serenità dell’ambiente scolastico.

Una protesta che guarda al futuro

Ciò che emerge con forza da questa giornata è la volontà degli studenti di non fermarsi alla denuncia, ma di costruire una prospettiva diversa. La loro idea di scuola è quella di una comunità, non di una competizione permanente. Un luogo in cui l’ascolto non sia un’eccezione, ma la regola; in cui le fragilità non vengano nascoste, ma accolte come parte del percorso di crescita. La promessa fatta in piazza è quella di continuare a “fare rumore”, trasformando il dolore in azione collettiva.

In questo senso, la protesta di Catania assume un significato più ampio: diventa il simbolo di una generazione che chiede di essere presa sul serio, che rifiuta di essere ridotta a numeri e risultati e che rivendica il diritto a esistere, dentro la scuola, come persona prima ancora che come studente.