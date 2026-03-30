Catania. Non solo emergenze cliniche, ma anche fragilità emotive, paura e stress: è da questa consapevolezza che nasce il disegno di legge presentato all’Assemblea Regionale Siciliana per introdurre la figura dello psicologo nei pronto soccorso. Una proposta che punta a cambiare il volto della Sanità Siciliana, rendendola più attenta alla dimensione umana della cura.

In un contesto spesso segnato da tensioni, attese e situazioni di forte impatto emotivo, l’obiettivo è quello di affiancare all’intervento medico un supporto psicologico strutturato, capace di migliorare l’esperienza dei pazienti e le condizioni di lavoro degli operatori. Un passo che, se approvato, segnerebbe un’evoluzione significativa nell’organizzazione dei servizi sanitari dell’Isola.

Un disegno di legge per una sanità più completa

L’iniziativa, promossa dai deputati regionali Santo Primavera e Giuseppe Lombardo, nasce da una visione chiara: il sistema sanitario non può limitarsi a intervenire sulle patologie fisiche, ma deve farsi carico della persona nella sua interezza. Nei pronto soccorso, infatti, non arrivano soltanto pazienti con traumi o malori, ma anche familiari in ansia, persone disorientate e situazioni cariche di tensione emotiva.

Il disegno di legge prevede quindi l’introduzione stabile di psicologi all’interno dei presidi ospedalieri dotati di pronto soccorso, con una presenza rafforzata soprattutto nelle fasce orarie di maggiore affluenza. Un modello che punta a integrare competenze diverse, superando una visione frammentata dell’assistenza sanitaria.

Il ruolo dello psicologo tra emergenza e mediazione

La figura dello psicologo, secondo quanto previsto dal testo, avrebbe un ruolo centrale non solo nel supporto ai pazienti, ma anche nella gestione complessiva delle dinamiche che si sviluppano nei pronto soccorso. Dall’accoglienza all’ascolto, dalla mediazione nei momenti di tensione alla gestione delle crisi emotive, il suo intervento potrebbe contribuire a ridurre episodi di conflittualità e aggressività, sempre più frequenti in contesti ad alta pressione, come evidenziato nell’articolo Ancora violenza al Pronto Soccorso: infermiere ferito, scatta la denuncia – LiveUnict.

Inoltre, la presenza di un professionista qualificato permetterebbe di intercettare precocemente situazioni di disagio più profonde, offrendo un primo sostegno e orientando eventualmente verso percorsi di cura più strutturati. Un approccio che mira a prevenire, oltre che a intervenire.

Benefici per pazienti e personale sanitario

Uno degli aspetti più rilevanti della proposta riguarda i benefici attesi non solo per i cittadini, ma anche per gli operatori sanitari. I pronto soccorso sono ambienti complessi, dove il personale è spesso sottoposto a ritmi intensi e a un forte carico emotivo.

La presenza dello psicologo potrebbe alleggerire questa pressione, migliorando la comunicazione con i pazienti e contribuendo a gestire situazioni critiche che, altrimenti, rischiano di degenerare. Allo stesso tempo, per i pazienti e i loro familiari, avere un punto di riferimento emotivo può fare la differenza nell’affrontare momenti di paura e incertezza, rendendo l’esperienza ospedaliera meno traumatica e più umana.

Un modello in linea con le strategie nazionali

Il disegno di legge si inserisce in un quadro più ampio, in linea con le indicazioni nazionali che da tempo sottolineano l’importanza di integrare il supporto psicologico nei percorsi di cura. Non si tratta quindi di un’iniziativa isolata, ma di un tentativo di allineare la sanità siciliana a modelli già sperimentati in altre realtà. L’obiettivo è rafforzare l’organizzazione dei pronto soccorso attraverso un approccio multidisciplinare, capace di rispondere in modo più efficace e completo ai bisogni dei cittadini. Una visione che guarda al futuro della sanità, dove la cura non è solo intervento medico, ma attenzione globale alla persona.

Una proposta che punta alla qualità dei servizi

Al di là degli aspetti tecnici, il disegno di legge rappresenta un segnale politico e culturale importante: mettere al centro la qualità dei servizi e il benessere complessivo dei cittadini. Rendere gli ospedali luoghi più accoglienti, efficienti e attenti ai bisogni reali significa investire non solo in strutture e tecnologie, ma anche nelle relazioni umane.

In questo senso, l’introduzione dello psicologo nei pronto soccorso potrebbe rappresentare un cambiamento concreto e percepibile, capace di migliorare il rapporto tra cittadini e sistema sanitario e di restituire fiducia in un servizio fondamentale per la collettività.