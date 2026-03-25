CATANIA – Ancora un episodio di violenza tra le corsie degli ospedali catanesi. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno denunciato un uomo di 43 anni, originario di Motta Sant’Anastasia, protagonista di un’aggressione ai danni di un operatore sanitario presso il Pronto Soccorso del San Marco.
Secondo le ricostruzioni, l’uomo pretendeva di accedere forzatamente all’area delle emergenze insieme a un parente. Al rifiuto di un infermiere, che lo invitava a rispettare i protocolli d’attesa, il 43enne è passato alle vie di fatto. L’operatore ha riportato ferite giudicate guaribili in 5 giorni.