Il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) ha ufficializzato le date e le modalità per l’inserimento e l’aggiornamento delle graduatorie ATA 24 mesi. Si tratta di un appuntamento fondamentale per il personale scolastico, poiché queste graduatorie sono lo strumento principale per le immissioni in ruolo e l’assegnazione delle supplenze annuali nelle scuole statali.

Se hai maturato il servizio necessario, ecco tutto quello che devi sapere per non perdere questa opportunità.

Graduatorie ATA 24 mesi: le date ufficiali per la domanda 2026

Secondo la nota inviata agli Uffici Scolastici Regionali (USR), la finestra per l’invio delle istanze è già stabilita:

Apertura: 28 aprile 2026

Chiusura: 19 maggio 2026

La domanda deve essere presentata esclusivamente per via telematica tramite il portale Istanze on Line (POLIS), accessibile con credenziali SPID, CIE o CNS.

Graduatorie ATA 24 mesi: i profili professionali e la novità CIAD

Per il concorso ATA 2026, i candidati possono concorrere per diversi profili. Una delle novità più importanti riguarda la Certificazione Internazionale di Alfabetizzazione Digitale (CIAD), richiesta per quasi tutti i ruoli:

Assistente Amministrativo: Diploma e CIAD obbligatoria;

Assistente Tecnico: Diploma specifico per il laboratorio e CIAD obbligatoria;

Collaboratore Scolastico: Qualifica o diploma (per questo profilo non è richiesta la CIAD);

Cuoco, Infermiere, Guardarobiere: Titoli specifici e CIAD obbligatoria.

Graduatorie ATA 24 mesi: i requisiti

Per poter essere inseriti nelle graduatorie permanenti (Prima Fascia), gli aspiranti devono possedere i seguenti requisiti di servizio:

Anzianità di servizio: Aver maturato almeno 24 mesi (o 23 mesi e 16 giorni) di servizio, anche non continuativo, presso scuole statali; Profilo professionale: Il servizio deve essere stato prestato nello stesso profilo per cui si concorre (o in uno di area superiore); Iscrizione precedente: Essere già inseriti nelle graduatorie di circolo o d’istituto di terza fascia nella medesima provincia e per il medesimo profilo.

Cosa si può fare durante l’aggiornamento?

Durante il periodo compreso tra aprile e maggio, i candidati potranno:

Effettuare il nuovo inserimento (per chi ha raggiunto i 24 mesi di servizio);

Aggiornare il punteggio (per chi è già presente nelle graduatorie permanenti);

Comunicare eventuali riserve o titoli di precedenza nella scelta della sede;

Dichiarare la rinuncia a supplenze per determinati profili.

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