Ouroboros Arts and Media Group annuncia oggi il suo ritorno alla grande produzione teatrale con un progetto che segna un nuovo traguardo per la scena culturale siciliana. Nel 2027 arriverà a Catania Heathers: The Musical, l’adattamento del celebre film cult degli anni ’80 Heathers – Schegge di follia, interpretato da Winona Ryder e diventato negli anni un punto di riferimento per intere generazioni.

Il musical, scritto da Laurence O’Keefe e Kevin Murphy, diretto nella sua acclamata versione Off-Broadway da Andy Fickman e coreografato da Marguerite Derricks, è oggi considerato uno dei titoli più iconici del panorama internazionale. L’arrivo in Sicilia è reso possibile grazie all’accordo con Concord Theatricals, che ne autorizza la presentazione ufficiale a Catania.

Per Ouroboros si tratta di una sfida artistica e produttiva di grande respiro. Dopo stagioni costellate da sold out e da un crescente consenso di pubblico e critica, il team è pronto a compiere un ulteriore passo avanti, portando in città un musical dal linguaggio contemporaneo, energico e capace di parlare a un pubblico trasversale. L’obiettivo è avvicinare sempre più spettatori alla magia del teatro musicale internazionale, creando un ponte ideale tra Catania, Broadway e il West End.

Heathers: The Musical rappresenta anche un investimento significativo per il territorio: un progetto che promette di catalizzare l’attenzione del pubblico e degli operatori culturali, contribuendo ad arricchire l’offerta artistica della città nel prossimo anno.

Il debutto è previsto per ottobre 2027. Nei mesi a seguire verranno svelati il cast, l’apertura delle prevendite e tutti i dettagli legati alla produzione, che si preannuncia come uno degli appuntamenti più attesi della nuova stagione teatrale.