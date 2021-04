Stasera in TV: “Fast and Furious 7” e “Dorian Gray”

Inizia una nuova settimana: ecco i consigli della nostra redazione per passare una piacevole serata sul divano.

Fast and Furious 7 [21.20, Italia 1]: si tratta del settimo episodio della saga di corse adrenaliniche di macchine, l’ultimo in cui ha recitato Paul Walker, prematuramente scomparso durante le riprese. Le vite di Dominic e Brian, amici inseparabili, sembrano essere tornate alla tranquillità. Entrambi trascorrono le giornate con le proprie famiglie. Ma ben presto dovranno tornare alla vita spericola: Deckard Shaw, killer spietato e fratello del defunto Owen, vuole vendicare la morte di quest’ultimo uccidendo i re delle corse illegali su strada. Il gruppo si riunirà per porre fine agli agguati di Deckard.

Dorian Gray [21.00, Iris]: Tratto dal capolavoro di Oscar Wilde, Dorian è un giovane dalla bellezza incantevole. Il pittore Basil Hallward, affascinato dal giovane, vuole ritrarlo a tutti i costi. Dorian però vorrebbe non invecchiare mai e che gli effetti del passare del tempo si ripercuotessero sul dipinto. Ma dovrà pagare l’immortalità della sua bellezza compiendo anche spregevoli azioni.

Sciarada – Il circolo delle parole – Orlando, furioso da 500 anni [21.15] : Claudio Strinati ripercorre la figura di Orlando a distanza di più di 500 anni accompagnato dalle letture di Massimo Foschi e Giulio Ferroni. Un appuntamento dedicato agli amanti della letteratura italiana.