“Mi sentite?”: il divertente video di Teresa Mannino sulla didattica a distanza

Mai come in un periodo così difficile una buona risata è sempre un ottimo rimedio alla tristezza. A dispensarla ci pensa la comica siciliana Teresa Mannino, in un divertente sketch sulla didattica a distanza.

Sono tempi difficili per coloro che sono impegnati con la didattica a distanza: tra di questi, i liceali, che non hanno potuto godere a lungo del ritorno a scuola prima di tornare alla modalità online. Quale miglior arma per combattere la tristezza con una buona risata?

Ecco perché la comica palermitana Teresa Mannino, amatissima in Sicilia, ha pubblicato un divertente sketch sul suo profilo Facebook, dove prende bonariamente in giro le professoresse che, ogni giorno, devono destreggiarsi con i pro e i contro della didattica a distanza, al suono di “se mi sentite battete un colpo” e “professoressa, posso andare in bagno?”.