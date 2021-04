Stasera in TV: in onda “L’alba dei morti viventi” e “Tekken”

Venerdì sera ancora col coprifuoco. Sei a casa e non sai cosa guardare? Ecco i consigli di LiveUnict sulla programmazione tv di oggi.

Lo Spietato [Rai3, ore 21.20]: A sedici anni, Santo Russo lascia la Calabria con sua madre e il suo fratellino per raggiungere il padre, ex componente della ‘ndrangheta. La famiglia si stabilisce a Romano Banco, in periferia di Milano, dove Santo inizia a lavorare come facchino e stringe amicizia con Mario Barbieri, figlio del titolare della salumeria del paese; qui inizia anche ad imparare il dialetto milanese. Dalle rapine, ai sequestri di persona, fino alla raffinazione di eroina, un’ascesa criminale in collegamento con la ‘ndrangheta in Lombardia, che si concluderà con la collaborazione con la giustizia.

Ip Man 3 [Rai4, ore 21.25]: Quando una banda di brutali gangster al servizio di un bieco imprenditore mette in atto i propri violenti piani di conquista della città, il maestro Ip è costretto a prendere una posizione e a combattere in nome del bene collettivo.

Tekken [Mediaset20, ore 21.04]: È il 2039 e due catastrofici conflitti mondiali hanno sovvertito le gerarchie delle nazioni, portando alla caduta dei governi e alla concentrazione del potere nelle mani di multinazionali. L’unico modo per ottenere libertà è partecipare ai tornei di Tekken, fatti di violenti scontri a base di arti marziali. Ma lo scopo di Jin è di vendicare la morte della madre, di cui è responsabile il presidente Heihachi Mishima, avvicinabile solo dal vincitore della competizione.

Traffic [Paramount, ore 21.10]: Tre storie legate al traffico e allo spaccio della droga che si intrecciano e completano. Nella prima il primo esponente della lotta contro la droga scopre che sua figlia è una tossico-dipendente in mano a degli spacciatori. Nella seconda storia la moglie di un boss del narcotraffico sostituisce il marito arrestato e si rivela molto più’ spietata di lui, il tutto mentre in Messico c’è la guerra fra i cartelli della droga.

L’alba dei morti viventi [Italia2, ore 21.15]: Spinti da un’insaziabile fame di carne umana, gli zombie si aggirano minacciosi, pronti ad avventarsi sui pochi sopravvissuti. Ana Clark, fuggita dalla sua casa nel Wisconsin, si unisce a Kenneth, stoico agente di polizia, a Michael, timido venditore di prodotti elettronici, e ad Andrè, un duro abituato a tutto, con la moglie incinta. I cinque trovano rifugio in un centro commerciale abbandonato, che si trasforma in una fortezza.