Concerto Primo maggio 2020: cantanti, ospiti e dove vederlo

Il Concerto del Primo maggio 2020 alla sua trentesima edizione. Stavolta, però, niente musica in piazza, ma in diretta TV, su Rai 3.

La Festa dei lavoratori si dovrà passare all’interno delle mura domestiche, a causa della pandemia del Coronavirus. Ma non sarebbe il primo maggio senza concertone. Infatti, le sigle sindacali CGIL, CISL e UIL hanno organizzato un’edizione speciale: il Concerto del Primo maggio 2020 in diretta TV.

La trentesima edizione del concerto porterà il titolo “Il lavoro in Sicurezza: per Costruire il Futuro” porterà temi come il lavoro del futuro, la necessità di ripartire salvaguardando come bene primario la salute, la sicurezza di tutti i cittadini e di tutti i lavoratori.

Concerto Primo maggio 2020: dove vederlo e i cantanti

L’evento musicale dedicato alla Festa dei lavoratori e del lavoro sarà trasmesso in diretta TV su Rai 3, stasera venerdì 1° maggio, dalle ore 20.00 fino alla mezzanotte.

Il Concerto del Primo maggio 2020 vedrà sul suo palco televisivo degli ospiti d’eccezione: Vasco Rossi, Gianna Nannini, Zucchero, Patti Smith e Sting. A questi ospiti internazionali si affiancano altri artisti: Aiello, Alex Britti, Bugo e Nicola Savino, Cristiano Godano (Marlene Kuntz), Dardust, Edoardo ed Eugenio Bennaro, Ermal Meta, Fabrizio Moro, Fasma, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Fulminacci, Irene Grandi, Le Vibrazioni, Leo Gassmann, Lo Stato Sociale, Margherita Vicario, Niccolò Fabi, Noemi, Orchestra Accademia di Santa Cecilia, Paola Turci, Rocco Papaleo e Tosca. Conduce – per il terzo anno di fila – l’attrice Ambra Angioini.

Le performance degli artisti saranno trasmesse in diretta oppure registrate presso la sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica di Roma e in altre parti dell’Italia. Nella scaletta sono previste le esibizione dei quattro vincitori del Primo Maggio Next (contest promosso da iCompany e dedicato agli artisti emergenti): Ellynora, Lamine, Matteo Alieno e Nervi.

Sarà possibile seguire il Concerto del Primo maggio 2020 anche tramite Rai Radio 2, grazie al racconto dei due speaker Gino Castaldo e Ema Stokholma. Oltre alla diretta TV e radio, l’evento sarà disponibile streaming sulla piattaforma RaiPlay.