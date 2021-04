Caparezza in concerto a Catania per il nuovo album: unica tappa in Sicilia

Caparezza in concerto a Catania per il suo nuovo album: Exuvia. Ecco quando si esibirà il rapper pugliese e le novità sul suo ultimo lavoro.

Caparezza torna in concerto in Sicilia in occasione della pubblicazione del suo ultimo album, Exuvia. Il tour del rapper di origini pugliesi toccherà tutti i principali Palasport italiani e, per l’unica data isolana annunciata finora, la meta prescelta è Catania. Data la situazione sanitaria incerta, il concerto non si terrà quest’anno ma all’inizio del 2022. Appuntamento, quindi, al Pala Catania il 21 marzo 2022.

Da giorni Caparezza pubblica anteprime e teaser in attesa dell’uscita ufficiale del suo nuovo album, prevista per il 7 maggio. Exuvia arriva a quattro anni dall’album precedente, Prisoner 709, ma in attesa del lancio ufficiale sono già stati pubblicati la tracklist e la canzone omonima dell’album: Exuvia. Inoltre, Caparezza ha già comunicato i due artisti che hanno partecipato in featured ad alcuni dei brani. Si tratta di Matthew Marcantonio e Mishel Domenssain.

“L’Exuvia, in sintesi, è ciò rimane del corpo di alcuni insetti dopo aver sviluppato un cambiamento formale – ha scritto Caparezza in occasione dell’annuncio dell’album -. Un calco perfetto, talmente preciso nei dettagli da sembrare una scultura, una specie di custodia trasparente che un tempo ospitava la vita e che ora se ne sta lì, immobile, simulacro di una fase ormai superata.

Sulla copertina c’è un simbolo che rappresenta il passaggio da una condizione attuale (cerchio grande) ad una futura (cerchio piccolo) attraverso una serie di spirali (simbolo di morte e rinascita in gran parte delle culture). La mia Exuvia è dunque un personale rito di passaggio in 14 brani, il percorso di un fuggiasco che evade dalla prigionia dei tempi andati per lasciarsi inghiottire da una selva in cui far perdere le proprie tracce”.