Madame in concerto in Sicilia: annunciata unica tappa estiva

Madame annuncia le date del suo nuovo tour estivo. Tra le destinazioni annunciate c'è anche la Sicilia: tutte le info su come partecipare al live.

Dopo aver annunciato il suo tour per dicembre 2021, la giovane cantautrice Madame annuncia il suo primo tour estivo “Madame in tour Estate 2021“. In particolare, l’unica tappa siciliana prevista è al Teatro antico di Taormina, il 14 settembre 2021 alle ore 21:30.

I biglietti saranno disponibili a partire dal 5 luglio alle ore 18 online e nei punti vendita abituali. Un altro tassello si aggiunge, quindi, estate siciliana 2021 che sarà ricca di eventi e concerti.

Si tratta del primo tour di Francesca Calearo, in arte Madame, con il quale porterà in giro il suo primo album dal titolo “Madame”. La partecipazione al Festival di Sanremo con “Voce” ha fatto conoscere la giovane cantautrice e rapper vicentina al grande pubblico.

Nel suo album d’esordio Madame ospita le voci di Fabri Fibra, Rkomi, Carl Brave, Pinguini Tattici Nucleari e tanti altri. A diciannove anni ha già conquistato un doppio disco di platino con “Voce”, tre dischi di platino (“Il mio amico”, “Madame” l’album e “L’anima” con Marracash) e cinque dischi d’oro (“Bugie” feat.Rkomi e Carl Brave, “Schiccherie”, “17”, “Baby” e “Defuera”).

Il tour estivo di Madame farà tappa anche a Brescia (4 settembre), Vicenza (7 settembre) e Annone (9 settembre). Il tour invernale, invece, farà tappa a Roma, Firenze, Napoli, Torino e Milano.