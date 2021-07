Colapesce e Dimartino con Ornella Vanoni: arriva il tormentone “Toy Boy”

I cantautori siciliani del tormentone "Musica Leggerissima"' tornano con un nuovo pezzo: Toy Boy insieme a Ornella Vanoni. Ecco il videoclip.

Il duo siciliano Colapesce e Dimartino, dopo il boom d’ascolti con il brano ”Musica Leggerissima” proposto a Sanremo, torna con un nuovo pezzo destinato a diventare un nuovo tormentone dal titolo ‘‘Toy Boy’‘ cantato insieme alla Signora della musica italiana, Ornella Vanoni. In uscita oggi, il brano sarà accompagnato dal video clip firmato dal registra candidato all’Oscar Luca Guadagnino.

Viene descritto come una ”romantica ed ironica bassanova” scritta a 6 mani dai due cantautori siciliani e la grande Ornella Vanoni. Il brano infatti è ispirato alle atmosfere di ”La voglia, la pazzia, l’incoscienza, l’allegria” un album della Vanoni pubblicato nel 1976, nato dall’unione artistica di più autori, ha segnato la storia della musica italiana per la sua particolarità. L’ambientazione racconta un viaggio d’amore tra le Isole Eolie in cui i due cantautori siciliani duettano con Ornella in un irresistibile corteggiamento.

Quest’estate saranno live nei principali festival italiani e realizzeranno un tour estivo di tutto rispetto. La data siciliana di Taormina del 28 agosto è già sold out. I due artisti sono amati soprattutto dai propri conterranei e dopo la presentazione della canzone a Sanremo sono diventati virali in tutto il web tramite le condivisioni effettuate dai seguaci del duo sui social, soprattutto su Instagram.