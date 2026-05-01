In Sicilia, terra in cui il cibo è cultura e identità, basta un aumento di prezzo per accendere il dibattito. È quello che sta accadendo con la classica brioche “col tuppo”, in diverse varianti, con granita o con gelato, uno dei simboli più amati dell’estate isolana, finita al centro di una vera e propria polemica social. Il motivo?

Prezzi che, secondo molti consumatori, hanno ormai superato la soglia del “giusto”, trasformando un dolce popolare in un piccolo lusso quotidiano.

Prezzi alle stelle: fino a 5 euro per un classico

Negli ultimi mesi, sempre più segnalazioni raccontano di brioche con gelato vendute a 4,50 o addirittura 5 euro, soprattutto nelle località turistiche o nei bar più frequentati. Una cifra che include spesso la classica brioche “col tuppo”, farcita con gelato e panna, ma che per molti clienti resta comunque eccessiva.

Il malcontento nasce proprio dal contrasto tra semplicità e costo: si tratta, in fondo, di un prodotto tradizionale, fatto con ingredienti relativamente comuni, che per decenni è stato accessibile a tutti. Oggi invece, complici inflazione e rincari, sembra aver cambiato fascia, diventando meno “popolare” e più selettivo.

Il confronto con il passato accende la nostalgia

A rendere ancora più acceso il dibattito è il confronto con il passato. In tanti ricordano come negli anni ’90 bastassero mille lire per gustare una brioche completa di gelato, panna e cioccolato. Un prezzo simbolico, quasi evocativo, che oggi appare lontanissimo non solo in termini economici, ma anche culturali.

Quella brioche rappresentava una pausa quotidiana, un piccolo piacere accessibile a tutti. Oggi, invece, per alcune famiglie o per i più giovani, può diventare una spesa da valutare con attenzione. Ed è proprio questo cambiamento a colpire di più: non tanto il prezzo in sé, quanto la trasformazione di un’abitudine collettiva.

I dati: aumentano consumi e costi

I rincari, però, non nascono dal nulla. I dati mostrano chiaramente un aumento generalizzato dei prezzi nel settore del gelato: tra il 2021 e il 2025, il costo medio al dettaglio è cresciuto di quasi il 30%. Anche i consumi sono aumentati, con un +4% registrato nell’estate 2025, segno che la domanda resta alta nonostante tutto.

Il prezzo medio di una vaschetta da un chilo in Italia è passato da 4,54 euro nel 2021 a 5,87 euro nel 2025, con picchi oltre gli 8 euro in città come Firenze. Un contesto che inevitabilmente si riflette anche sulla Sicilia, dove i costi di produzione, tra energia, materie prime e logistica, sono cresciuti sensibilmente.

Tra ironia social e timori per il futuro

Sui social il dibattito è acceso e spesso ironico: c’è chi fa notare che al Nord una singola pallina può costare anche 2,50 euro, chi invita semplicemente a rinunciare e chi invece si organizza con il gelato comprato al supermercato. Ma dietro le battute si nasconde una riflessione più profonda.

Il timore è che anche simboli identitari come la brioche col tuppo possa diventare sempre meno accessibili, complici le tensioni economiche e internazionali che continuano a influenzare i prezzi. Alla fine la domanda resta aperta: la brioche col gelato è diventata davvero un “lusso” o è solo lo specchio di un costo della vita che cambia? E soprattutto, dove si ferma secondo voi il prezzo giusto per un pezzo di tradizione così Siciliano?

Scriveteci la vostra: tra nostalgia, rincari e abitudini che cambiano, il dibattito è tutto aperto.