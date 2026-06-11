La Regione Siciliana ha stanziato quasi un milione di euro per sostenere i Comuni costieri nelle attività di pulizia delle spiagge e nella gestione del demanio marittimo. Con un apposito decreto dell’assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente è stata approvata la ripartizione delle risorse destinate agli enti locali che hanno presentato richiesta di finanziamento.

Finanziate 52 amministrazioni comunali

Sono state 53 le domande presentate dai Comuni siciliani interessati ad accedere ai fondi regionali. Di queste, 52 sono state giudicate ammissibili, per un importo complessivo di 990.042,23 euro.

Le risorse consentiranno alle amministrazioni di programmare e realizzare interventi tempestivi lungo le coste, con l’obiettivo di garantire maggiore decoro, sicurezza e una migliore fruizione delle spiagge durante la stagione estiva.

L’obiettivo: spiagge più accoglienti e accessibili

Secondo l’assessore regionale al Territorio e Ambiente, Giusi Savarino, il provvedimento rappresenta un sostegno concreto ai comuni costieri e alla tutela del patrimonio ambientale dell’Isola.

La pulizia delle spiagge viene considerata non soltanto un intervento di manutenzione ordinaria, ma un investimento strategico per rafforzare la qualità dell’offerta turistica, preservare l’ambiente e rendere i litorali sempre più accessibili a residenti e visitatori.

In arrivo altri 5 milioni di euro

L’intervento approvato in questi giorni rappresenta soltanto una prima fase del piano regionale per il miglioramento delle coste siciliane: La Regione ha infatti annunciato un ulteriore finanziamento da 5 milioni di euro che sarà destinato al potenziamento dei servizi nelle spiagge.

Le nuove risorse serviranno a migliorare accoglienza, accessibilità, sicurezza e qualità complessiva della fruizione del litorale, con l’obiettivo di offrire standard sempre più elevati durante la stagione balneare.