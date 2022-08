Migliori spiagge italiane: 3 siciliane nella lista di National Geographic

National Geographic ha stilato una lista delle 12 spiagge più belle d'Italia e in essa ha inserito tre litorali appartenenti alla Sicilia: ecco quali sono e perché sono state scelte.

Anche National Geographic, la nota istituzione scientifica ed educativa non a scopo di lucro statunitense, ha pubblicato una lista delle migliori spiagge italiane, e tra queste sono presenti anche delle siciliane. Infatti, il particolare elenco rilasciato da un articolo pubblicato sul sito di National Geographic individua dodici spiagge in Italia che spiccano ognuno per una propria caratteristica.

Tra queste dodici località marine italiane ne sono presenti anche tre tutte siciliane, ognuna scelta per una specifica particolarità: ecco di quali si tratta.

National Geographic: Capo Peloro

Tra le prime spiagge nominate nell’elenco dei dodici litorali più amati da National Geographic in Italia spicca Capo Peloro. Si tratta di una località in provincia di Messina, conosciuta anche come Punta del Faro o “Faro” per i messinesi, e corrisponde all’estrema punta nord-est della Sicilia. Secondo quanto riportato da National Geographic, quest’area merita di essere tra le dodici migliori spiagge italiane per la vista che offre.

Infatti, Capo Peloro si trova nel punto di incontro tra lo Ionia e il Tirreno, e ospita una riserva naturale mentre nelle sue acque è possibile scorgere delfini e, verso l’orizzonte, vedere la Calabria.

Spiagge italiane più belle: Cala Rossa

L’altra spiaggia siciliana menzionata della lista di National Geographic è Cala Rossa, dell’Isola di Favignana. Quest’ultima è parte dell’arcipelago delle Isole Egadi e rientra nel territorio siciliano. Secondo quanto riportato dall’articolo, National Geographic l’ha inserita nella lista in quanto sarebbe la migliore spiaggia italiana per i fotografi.

Oggi meta turistica tra le preferite in Sicilia, fu un tempo cava di calcare. Si racconta che il nome della Cala sia dovuto al color rosso di cui si tinse l’acqua durante una battaglia tra Romani e Cartaginesi, nonostante al giorno d’oggi l’acqua sia di un turchese acceso e la spiaggia sia composta da sabbia bianca, come ricordato da National Geographic.

Spiagge siciliane più belle: Isola dei Conigli

Infine, la terza spiaggia indicata da National Geographic è l’Isola dei Conigli, celebre spiaggia dell’Isola di Lampedusa più volte nominata come la più bella al mondo e in Italia per la sua natura incontaminata. Non a caso, nella lista di National Geographic l’Isola dei Conigli viene scelta per essere un luogo di isolamento e riposo, anche se è decisamente una meta scelta da molti turisti.

Tuttavia, la spiaggia è un’area molto delicata, come indicato da National Geographic, e solo 550 persone possono accedervi per volta ed è questo il motivo per cui rimane un posto relativamente tranquillo e non affollato anche in periodi di alta stagione.

National Geographic: le altre spiagge italiane

Oltre alle tre siciliane, rimangono altre nove spiagge italiane tra quelle selezionate da National Geographic come le migliori in Italia. Di seguito l’elenco e la motivazione della scelta dell’istituzione: