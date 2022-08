Bandiere blu Sicilia 2022: quali sono le spiagge sostenibili dell’Isola

Bandiere blu Sicilia 2022: ogni anno viene assegnato questo riconoscimento internazionale a diverse località turistiche gestite in modo sostenibile e nel rispetto dell'ambiente.

Bandiere blu Sicilia 2022: anche quest’anno il riconoscimento internazionale molto ambito tra le località turistiche è stato assegnato. Infatti, l’iniziativa rientra nel programma messo a punto nel 1987, vale a dire l’Anno europeo dell’Ambiente, e mira a premiare tutte le località che sono gestite in maniera responsabile nei confronti dell’ambiente. Questo avviene anche in Italia, dove ogni anno diverse aree turistiche vengono insignite dall’ambito riconoscimento internazionale della bandiera blu. Ma quali sono le bandiere blu Sicilia 2022? Ecco la lista completa e di cosa si tratta.

Programma Bandiera Blu: in cosa consiste

Il programma Bandiera Blu è supportato da due agenzie ONU: si tratta dell’UNEP (Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente) e l’UNWTO (Organizzazione Mondiale del Turismo). Inoltre, collabora all’iniziativa anche la FEE, Foundation for Environmental Education, ONG no-profit danese fondata nel 1981 che si occupa principalmente di sostenibilità ambientale.

Lo scopo del programma, oltre ad informare sulle condizioni in cui si trova la gestione delle località turistiche, è quello di riuscire indirizzare verso un approccio più ecosostenibile la politica di management delle aree sulle coste, spesso gettonate da moltissimi turisti.

Bandiere blu Sicilia 2022: le spiagge nell’Isola

Come anticipato, il riconoscimento internazionale della Bandiera Blu viene rilasciato a diverse località turistiche ed è molto ambito: per esempio, quest’anno il Comune di Catania ha annunciato di volerlo ottenere per il lungo litorale della Playa etnea. Infatti, nessuna spiaggia di Catania figura tra le aree premiate dal FEE con la Bandiera Blu. Ecco invece quali sono le spiagge insignite del riconoscimento per l’anno 2022 in Sicilia:

MESSINA : Alì Terme; Roccalumera; Furci Siculo; Santa Teresa di Riva; Lipari; Tusa;

: AGRIGENTO : Menfi;

: RAGUSA : Modica; Ispica; Pozzallo; Ragusa.

:

Inoltre, il programma premia anche i migliori approdi turistici per l’anno 2022, insigniti anch’essi dal riconoscimento della Bandiera Blu. Nel caso della Sicilia, ad essere premiate sono state due località nella provincia di Messina, vale a dire Capo D’Orlando (Capo D’Orlando Marina) e Messina (Marina del Nettuno).

Bandiera blu 2022: la situazione in Italia

Per quanto riguarda il resto d’Italia, le spiagge premiate non sono state poche. Infatti, nel totale, sul territorio nazionale si possono contare ben 210 aree alle quali è stato assegnato il riconoscimento della Bandiera Blu. Per quanto riguarda le varie regioni, quella che ha totalizzato un maggior numero di spiagge con il premio assegnato è la Liguria con 32 lidi premiati, di cui ben 13 nella sola provincia di Savona.

Seguono al secondo posto a pari merito la Campania, la Puglia e la Toscana, ciascuna con 18 spiagge. Terzo posto per Calabria e Marche, a pari punteggio con 17 lidi premiati, mentre la Sicilia si piazza al nono posto con solo 11 spiagge Bandiera Blu, nonostante la sua condizione di insularità.