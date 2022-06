Catania, il Comune sogna la “bandiera blu” per la Plaia

Bandiera Blu per la Plaia: l'Amministrazione ha illustrato tutti i punti per la nuova stagione balneare, banco di prova per il tanto agognato riconoscimento per le spiagge.

La spiaggia della Plaia di Catania sogna di avere un giorno la sua bandiera blu. L’iniziativa è partita dall’Amministrazione della città di Catania, in accordo con gli stabilimenti balneari e su proposta dell’assessore Cristaldi, la quale è stata presentata durante l’annuncio della nuova ordinanza per la sicurezza in mare, emanata dalla Capitaneria di Porto.

“In questi giorni – ha affermato l’assessore Cristaldi- abbiamo avuto il riconoscimento della bandiera verde che segnala la grande attenzione verso i minori sia delle nostre spiagge libere e sia dei lidi. Negli ultimi due anni abbiamo messo le condizioni per fare avere la bandiera blu alla nostra Plaia: un obiettivo possibile a cui lavoriamo in silenzio da mesi per migliorare gli aspetti fino a ora deficitari, tra questi la raccolta differenziata dei rifiuti, che da quest’anno diventerà obbligatoria e che uno dei parametri indispensabili per puntare alla vetta della qualità del mare e dei servizi annessi. con la Bandiera blu, che significa anche uno scatto d’orgoglio per la comunità locale che punta a un obiettivo tanto ambizioso quanto possibile“.

La richiesta alla fondazione internazionale Foundation for Environmental Education (Fee) per il prestigioso riconoscimento sarà inviata entro il 18 dicembre dell’anno corrente. “L’opportunità della bandiera Blu – ha detto il sindaco facente funzioni Roberto Bonaccorsi – può rivelarsi un ulteriore volano di crescita e opportunità occupazionale“. Inoltre, il sindaco Bonaccorsi ha annunciato anche l’accordo con Francesco Di Sarcina, presidente dell’Autorità portuale, sulla possibilità di attuare la circolazione dei bus della linea D che dal centro cittadino conducono alla Plaia.

Novità anche in ambito sportivo: l’assessore allo Sport Sergio Parisi ha annunciato tutti gli eventi sportivi e le manifestazioni di rilievo nazionale in programma negli impianti di beach soccer e beach volley. Inoltre, è stata comunicata anche l’attività di sicurezza per i bagnanti e le imbarcazioni svolta accuratamente dalla Capitaneria per una stagione balneare in massima sicurezza. Per la sicurezza “terrestre” si punta all’installazione di telecamere di sorveglianza, già presenti in viale Kennedy, per prevenire reati predatori e limitare la crescita delle discariche abusive.

A tal proposito, il presidente del sindacato dei lidi balneari Ignazio Ragusa sollecita i gestori degli stessi lidi ad attuare la raccolta differenziata correttamente, in quanto elemento fondamentale per ottenere la bandiera blu.